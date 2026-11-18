El centrocampista español Juan Mata, campeón del mundo en 2010 y de Europa en 2012, anunció este miércoles su retirada definitiva del fútbol profesional a los 38 años, poniendo fin a una trayectoria de dos décadas marcada por su elegancia sobre el césped y su compromiso social. El futbolista asturiano, que se encontraba sin equipo desde el pasado mes de septiembre, comunicó su decisión mediante un emotivo vídeo en el que literalmente cuelga sus botas al ritmo de “It’s Now or Never” de Elvis Presley, acompañado del mensaje: “A veces amar es dejar ir. Gracias fútbol”.

La noticia generó una inmediata oleada de homenajes por parte de organismos internacionales, antiguos clubes y compañeros de profesión. Guinness World Records recordó su histórica gesta de 2013, cuando junto a Fernando Torres se convirtió en el primer futbolista de la historia en poseer simultáneamente la Copa del Mundo, la Eurocopa, la UEFA Champions League y la UEFA Europa League. Asimismo, el Manchester United —club en el que militó entre 2014 y 2022— lo despidió calificándolo de “caballero” y comparándolo con James Bond, sumándose a los tributos del Chelsea (2011-2014), el Valencia (2007-2011), el Real Oviedo, la FIFA, la UEFA y excompañeros como el guardameta David de Gea.

Forjado en las canteras del Real Oviedo y del Real Madrid Castilla, Mata brilló en la élite europea antes de extender su palmarés con títulos ligueros en Turquía (Galatasaray) y Japón (Vissel Kobe), además de cerrar su etapa en activo en el fútbol australiano con el Western Sydney Wanderers y el Melbourne Victory. En Inglaterra dejó una huella estadística imborrable al integrar, junto a Cesc Fàbregas y David Silva, el exclusivo trío de futbolistas españoles que superan los 50 goles (52) y las 50 asistencias (54) en la Premier League. Más allá de los terrenos de juego, su legado perdura a través de Common Goal, el movimiento solidario que fundó en 2017 y que hoy reúne a 250 jugadores y entrenadores que donan el 1 % de su salario a proyectos sociales.