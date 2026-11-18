El entrenador argentino Mauricio Pochettino aterrizó este miércoles por primera vez en las instalaciones del Manchester United para comenzar formalmente su ciclo al frente de los Red Devils. El estratega voló hacia Inglaterra tras cumplir su último compromiso con la selección de Estados Unidos, con la que selló la clasificación en la CONCACAF luego de imponerse a Haití en una eliminatoria a doble partido.

Pochettino rubricó un contrato por dos temporadas y media para tomar las riendas del banquillo de Old Trafford en sustitución de Michael Carrick, quien fue destituido tras permanecer apenas seis meses en el cargo. Esta nueva aventura representa la cuarta etapa del técnico sudamericano en la Premier League inglesa, tras sus experiencias previas en el Southampton, el Tottenham Hotspur y el Chelsea.

Para este desafío, el preparador estará respaldado por su cuerpo técnico habitual de máxima confianza, integrado por Jesús Pérez, Miguel D’Agostino, Toni Jiménez, Alec Scott y Sebastiano Pochettino. El estreno oficial de Pochettino al mando del Manchester United tendrá lugar este domingo en un escenario de máxima exigencia, cuando el conjunto mancuniano visite Anfield para medirse ante el Liverpool.