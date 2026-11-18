El Departamento de Edificios de Nueva York (DOB) puso en marcha un endurecimiento de los controles de seguridad en las obras que tendrá consecuencias directas para cerca de 2,000 trabajadores de la construcción.

La medida obliga a quienes poseen determinadas credenciales de capacitación a obtener nuevas tarjetas antes del 7 de diciembre de 2026, después de que una investigación descubriera presuntas irregularidades en la venta de certificados sin completar los cursos obligatorios.

La iniciativa forma parte de un paquete de reformas impulsado por la ciudad para reducir los accidentes laborales, reforzar la supervisión de las empresas constructoras y mejorar la preparación de quienes trabajan en proyectos de edificación y demolición.

El comisionado del DOB, Ahmed Tigani, presentó las medidas ante el Comité de Vivienda y Edificios del Concejo Municipal. Durante su intervención, recordó que la seguridad en las construcciones continúa siendo una preocupación prioritaria, pues en 2025, se registraron 10 muertes en obras, frente a 7 durante el año anterior.

“No hay una lesión o una muerte aceptable en una obra de construcción”, afirmó el funcionario.

¿Por qué 2,000 trabajadores deberán renovar sus tarjetas SST?

El cambio afecta a aproximadamente 2,000 tarjetas activas del programa Site Safety Training (SST), una certificación que acredita que los trabajadores recibieron formación obligatoria para desempeñarse en determinados proyectos de construcción y demolición de Nueva York.

El DOB comenzó a invalidar las credenciales relacionadas con Redcode Inc., una empresa que presuntamente comercializó certificados sin exigir que los participantes asistieran a las clases correspondientes.

La Fiscalía de Brooklyn presentó cargos penales el 8 de septiembre de 2026 contra la compañía, su propietario y un asociado, vinculados con 2 establecimientos ubicados en Brooklyn y Queens.

La investigación sostiene que agentes encubiertos, que se hicieron pasar por trabajadores de la construcción, consiguieron tarjetas SST y de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) por aproximadamente $500 dólares, sin recibir la capacitación requerida.

Las operaciones habrían ocurrido entre abril y julio de 2025. Según las acusaciones, los responsables solicitaban a los compradores firmar registros de asistencia y posteriormente enviaban información presuntamente falsa a las entidades correspondientes.

Entre los cargos figuran la presentación de documentos falsos, la falsificación de registros comerciales y la recepción de remuneraciones por conducta oficial indebida. El DOB retiró a Redcode la autorización para impartir cursos.

Los trabajadores afectados deberán conseguir una tarjeta SST válida antes del 7 de diciembre. Para facilitar el proceso, la administración municipal prevé coordinar el acceso a cursos impartidos por proveedores autorizados mediante el Departamento de Servicios para Pequeños Negocios.

Los cursos incorporarán salud mental y prevención del suicidio

La renovación de las credenciales no será el único cambio. El DOB también ampliará los contenidos de los programas de capacitación para abordar riesgos que van más allá de los accidentes físicos.

La nueva formación incluirá herramientas relacionadas con la salud mental, la prevención del suicidio, el consumo de sustancias y el manejo del estrés. Se trata de cuestiones especialmente relevantes en una industria marcada por las exigencias físicas, las jornadas intensas y las condiciones laborales complejas.

Además, la agencia establecerá requisitos más estrictos para los superintendentes de obra, intensificará la vigilancia sobre contratistas reincidentes y creará un comité especializado en prevención de accidentes.

La concejal Pierina Sánchez, presidenta del Comité de Vivienda y Edificios y representante de El Bronx, respaldó la necesidad de revisar las credenciales y fortalecer la supervisión de los proveedores de capacitación.

Las caídas concentran buena parte de los accidentes en las obras

Las cifras del DOB muestran por qué las autoridades buscan intervenir. Durante 2025, las caídas provocaron 163 de las 320 lesiones reportadas en las construcciones de la ciudad. También estuvieron relacionadas con 6 de las 10 muertes registradas ese año.

Aunque los indicadores muestran una evolución favorable, el problema está lejos de desaparecer. Las lesiones contabilizadas por el organismo descendieron de 692 en 2023 a 482 en 2024 y 320 en 2025. Hasta septiembre de 2026, se habían registrado 266 lesiones y cuatro fallecimientos.

Entre enero y agosto de este año, las muertes fueron 4, la mitad de las 8 contabilizadas durante el mismo período de 2025.

Más inspecciones, pero persisten dudas sobre el personal disponible

El plan municipal también contempla aumentar las inspecciones preventivas, aquellas que se realizan antes de que ocurra un accidente o exista una denuncia.

Estas revisiones representaron el 28% de las inspecciones en 2024, el 31% en 2025 y el 33% hasta septiembre de 2026.

Durante el año fiscal 2026, el DOB efectuó 415,481 inspecciones, un 9% más que en el ciclo anterior, y emitió 7,882 órdenes de paralización de obras, un incremento del 19%.

Sin embargo, Pierina Sánchez cuestionó si la agencia cuenta con suficientes empleados para sostener esa estrategia. La plantilla llegó a 1,695 trabajadores, por debajo de los 1,883 puestos contemplados en el presupuesto.

La discusión adquirió mayor relevancia después del incidente ocurrido el 7 de julio en la antigua sede de Pfizer, ubicada en el 235 Este de la calle 42, en Manhattan. El edificio, que estaba siendo convertido en viviendas, sufrió daños estructurales que obligaron a evacuarlo, así como a otros 9 inmuebles cercanos. Los bomberos detectaron columnas deformadas y hundimientos entre los pisos 21 y 26. No se reportaron heridos.

Con estas reformas, Nueva York busca que las certificaciones de seguridad dejen de ser un simple requisito administrativo y se conviertan en una garantía efectiva de preparación. El desafío será conseguir que la capacitación, las inspecciones y la vigilancia de contratistas se traduzcan en menos accidentes en las obras.

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