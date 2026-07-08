¿Miles de futuros apartamentos en riesgo en Nueva York? Alerta de hundimiento en la ex torre Pfizer

Desde que la pandemia impuso el trabajo remoto, esa modalidad no se ha detenido, obligando a ciudades como Nueva York a buscar un uso residencial a los rascacielos corporativos.

Uno los proyectos de conversión más grandes (1,3 millones de pies cuadrados en 37 pisos) y céntricos en Manhattan es la vieja sede de la farmacéutica Pfizer, en 219-235 East 42nd St, entre 2da y 3era Av, donde se estima construir unos 1,602 apartamentos de alquiler, de los cuales el 25% (400) se destinarán a viviendas asequibles, detalló The New York Times.

Se suponía que para finales de este año ya los primeros contratos de arrendamiento podrían firmarse. Pero ahora se podría retrasar el calendario, pues ayer los trabajadores de la construcción fueron desalojados de allí de emergencia -además de 9 edificios contiguos- luego de que el cuerpo de bomberos FDNY alertara sobre un riesgo de colapso.

Poco antes de las 8 a.m. del martes las autoridades que inspeccionaban la torre de 37 plantas detectaron que las columnas de soporte estaban cediendo en el piso 21 y que los niveles superiores se estaban hundiendo específicamente en 235 East 42nd St. No se registraron heridos ni antes ni durante los desalojos, pero las imágenes revelaron la magnitud del riesgo.

¿Qué viene ahora?

Las noticias son positivas: el Departamento de Edificios (DOB) informó hoy que el rascacielos ya ha sido estabilizado, lo que ha permitido regresar a sus hogares y oficinas a la mayoría de los residentes desalojados en edificios cercanos.

Las cuadrillas trabajaron durante la noche para apuntalar el edificio e instalar soportes destinados a sostener el peso que provocó la deformación de las columnas, reportó ABC News. También se sigue investigando la causa de los problemas estructurales.

Poco antes del mediodía de hoy ya se habían instalado puntales y vigas provisionales entre las plantas 18 y 23. Los trabajos de apuntalamiento continúan en los niveles del 17 al 24, y los equipos siguen laborando durante la jornada para abarcar todos los pisos.

Para hoy miércoles el perímetro de seguridad se había reducido, pero las calles 42 y 43, entre la 2da y 3ra Av permanecen cerradas al tráfico vehicular. “En este momento, nos encontramos en una situación constante, estable y segura; hemos logrado implementar un plan y disponer de los materiales necesarios para estabilizar la zona afectada”, declaró Ahmed Tigani, comisionado de DOB.

Según MetroLoft, la promotora a cargo del proyecto de conversión de oficinas a hogares, es probable que las columnas cedieran debido al peso adicional de las plantas superiores recién ampliadas. La empresa señaló que una parte del forjado se hundió unos 10 centímetros (cuatro pulgadas), pero sostuvo que el edificio nunca corrió peligro de derrumbe.

Nathan Berman, director ejecutivo y fundador de MetroLoft, declaró a The New York Times que, en su opinión, el peso de las plantas adicionales provocó la deformación de las columnas. “Este incidente no es más que un contratiempo típico de la construcción”, afirmó.

Esto ocurre mientras el alcalde Zohran Mamdani afirma que la conversión de espacios de oficinas en viviendas sigue siendo parte de la solución a la crisis de asequibilidad en la ciudad. “Sigo considerando la conversión de espacios de oficinas en viviendas como parte de nuestra respuesta a la crisis habitacional; asimismo, considero que debemos hacerlo de manera segura y garantizando una total rendición de cuentas”, declaró Mamdani.

Las autoridades informaron que la investigación en la ex torre Pfizer continúa en curso, mientras los ingenieros determinan la causa raíz del fallo y elaboran un plan de reparación a largo plazo.