Cuánto gana un trabajador de la construcción en Nueva York: algunos superan los $100,000 al año

Trabajar en construcción en Nueva York puede significar un salario muy distinto según el puesto, la experiencia y, sobre todo, si el empleo es sindicalizado o no. Mientras algunos trabajadores arrancan con ingresos cercanos a los $20 o $25 por hora, ciertos oficios especializados pueden ganar bastante más y superar cómodamente los seis dígitos anuales con horas extra.

Según datos salariales recientes, un construction laborer (obrero general de construcción) en el estado de Nueva York gana en promedio alrededor de $46,000 al año, aunque en la ciudad los números suelen ser más altos por el costo de vida y la demanda laboral.

Pero hay algo más: ese promedio no cuenta toda la historia. Hay grandes diferencias según distintos factores, como el tipo de trabajo, la experiencia y el tipo de oficio o especialidad, entre otras cuestiones.

Cuánto gana un obrero de construcción en Nueva York

En trabajos generales o de entrada, como carga de materiales, limpieza de obra, demolición liviana o asistencia en tareas básicas, el salario suele moverse entre $20 y $35 por hora, dependiendo del empleador y del tipo de proyecto.

Con una jornada completa estándar, eso equivale a entre $41,000 y $72,000 al año, antes de impuestos.

En Nueva York City, donde se concentran grandes proyectos residenciales, comerciales y de infraestructura, el pago puede ser mejor que en otras partes del estado.

Pueden superar $80-$100 por hora en compensación total si sumas beneficios, aportes y overtime. Crédito: Infografía / Georgina Elustondo | Impremedia

Los oficios mejor pagos en construcción

La diferencia fuerte aparece cuando se trata de oficios especializados. Electricistas, plomeros, carpinteros estructurales, soldadores o ironworkers suelen cobrar bastante más que un obrero general. En muchos casos, los salarios base superan los $40 o $50 por hora, especialmente en trabajos sindicalizados o proyectos públicos.

En obras públicas o empleos sindicalizados, el ingreso puede ser mucho más alto. La escala de prevailing wage de la Ciudad de Nueva York muestra que algunos oficios especializados tienen salarios base superiores a los $70, $90 e incluso $100 por hora, además de beneficios suplementarios y pagos diferenciados por horas extra o turnos especiales.

El propio Comptroller muestra casos como plomeros con $76.30 por hora + $45.15 en beneficios, lo que lleva la compensación total a más de $120/hora en ciertos trabajos públicos.

Por eso, en determinados puestos y con suficiente carga horaria, algunos trabajadores experimentados pueden superar los $100,000 al año.

Qué cambia si el trabajo es sindicalizado

Acá está una de las diferencias más grandes. Un empleo sindicalizado generalmente ofrece mejor salario base, beneficios de salud, aportes jubilatorios y reglas más claras sobre horas extra.

En cambio, trabajos no sindicalizados pueden pagar menos y ofrecer condiciones mucho más variables. Por eso, dos personas haciendo tareas parecidas en la misma ciudad pueden tener ingresos muy distintos.

Qué influye en el salario

El sueldo depende de varios factores: experiencia, certificaciones, tipo de obra, si es empleo público o privado, si la persona está en un sindicato o no, y cantidad de horas extra.

La construcción sigue siendo uno de los sectores con mejores ingresos para quienes tienen oficios calificados, aunque también es uno de los trabajos físicamente más exigentes.

Para muchos inmigrantes en Nueva York, además, sigue siendo una de las principales puertas de entrada al mercado laboral.

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