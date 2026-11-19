La Unión de Federaciones Árabes de Fútbol (UAFA) anunció este jueves su respaldo oficial a la candidatura de Gianni Infantino para continuar al frente de la presidencia de la FIFA durante el mandato 2027-2031.

Mediante un comunicado institucional, el organismo que agrupa a 22 federaciones nacionales justificó su apoyo a la continuidad del dirigente suizo en reconocimiento a sus aportes al crecimiento, la sostenibilidad y el desarrollo del fútbol a escala global.

Este pronunciamiento se enmarca en los movimientos previos a las elecciones presidenciales de la FIFA, programadas para el próximo 18 de marzo en Rabat (Marruecos). Infantino, de 56 años y máxima autoridad del ente rector desde febrero de 2016 (cuando relevó a Joseph Blatter tras el estallido del caso de corrupción ‘FIFA Gate’), compite en estos comicios junto a otros dos aspirantes anunciados: el francés Philippe Diallo (presidente de la Federación Francesa de Fútbol) y el japonés Kohzo Tashima (expresidente y actual presidente honorario de la Asociación de Fútbol de Japón). Todas las candidaturas deberán ser validadas formalmente antes de la votación en la capital marroquí.

A lo largo de casi once años de gestión, Infantino ha liderado transformaciones estructurales y financieras de gran calado, destacando la expansión de la Copa del Mundo masculina a 48 selecciones, la implementación del videoarbitraje (VAR) y el aumento de las partidas económicas destinadas a las federaciones miembro.

No obstante, su mandato también ha estado rodeado de controversias políticas e institucionales, entre las que figuran su cercanía con el presidente estadounidense Donald Trump, las designaciones de Catar y Arabia Saudí como sedes mundialistas y los cuestionamientos por la falta de sanciones contra Israel en el contexto de la guerra en Gaza.

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