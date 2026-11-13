Atlético de Madrid compra el 50 % del Atlético Fútbol Club de Guayaquil, recién ascendido

El proyecto conjunto arrancó hace tres años con el propósito de implementar el modelo deportivo y educativo colchonero en territorio sudamericano

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran un gol durante el partido de LaLiga EA Sports entre Atlético de Madrid y Real Madrid celebrado este domingo en el del estadio Riyadh Air Metropolitano de la capital española.

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran un gol durante el partido de LaLiga EA Sports entre Atlético de Madrid y Real Madrid celebrado este domingo en el del estadio Riyadh Air Metropolitano de la capital española. Crédito: Ballesteros | EFE

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Por  Humberto Viera

El Atlético de Madrid anunció este viernes la adquisición efectiva del 50 % de las acciones del Atlético Fútbol Club de Guayaquil, entidad que el pasado mes de octubre certificó su ascenso a la Serie A del fútbol ecuatoriano. Con esta operación, la institución rojiblanca incorpora al conjunto guayaquileño a su estructura de franquicias internacionales, sumándose al Atlético de San Luis en México y al Atlético Ottawa en Canadá.

La operación consolida una alianza estratégica iniciada en 2023 junto a la Junta de Beneficencia de Guayaquil —la organización sin ánimo de lucro más grande de Ecuador—, con la que comparte la propiedad del club a partes iguales. Según detalló el cuadro madrileño mediante un comunicado oficial, el consejo de administración del Atlético FC estará integrado por seis miembros (tres representantes de cada entidad) y celebrará su primera reunión la próxima semana para elegir a su presidente —a propuesta del Atlético de Madrid— y nombrar a un director general.

El proyecto conjunto arrancó hace tres años con el propósito de implementar el modelo deportivo y educativo colchonero en territorio sudamericano, culminando ahora con el salto a la máxima categoría ecuatoriana bajo la dirección técnica de Carlos Santamarina, entrenador formado en la Academia rojiblanca. Actualmente, esta iniciativa social y formativa cuenta con 30 sedes distribuidas en diez ciudades del país (Guayaquil, Cuenca, Manta, Machala, Buena Fe, Milagro, Montecristi, Salinas, Ambato y Quinindé), donde más de 15.000 jóvenes participan en sus programas de desarrollo deportivo.

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