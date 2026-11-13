Atlético de Madrid compra el 50 % del Atlético Fútbol Club de Guayaquil, recién ascendido

El Atlético de Madrid anunció este viernes la adquisición efectiva del 50 % de las acciones del Atlético Fútbol Club de Guayaquil, entidad que el pasado mes de octubre certificó su ascenso a la Serie A del fútbol ecuatoriano. Con esta operación, la institución rojiblanca incorpora al conjunto guayaquileño a su estructura de franquicias internacionales, sumándose al Atlético de San Luis en México y al Atlético Ottawa en Canadá.

La operación consolida una alianza estratégica iniciada en 2023 junto a la Junta de Beneficencia de Guayaquil —la organización sin ánimo de lucro más grande de Ecuador—, con la que comparte la propiedad del club a partes iguales. Según detalló el cuadro madrileño mediante un comunicado oficial, el consejo de administración del Atlético FC estará integrado por seis miembros (tres representantes de cada entidad) y celebrará su primera reunión la próxima semana para elegir a su presidente —a propuesta del Atlético de Madrid— y nombrar a un director general.

El proyecto conjunto arrancó hace tres años con el propósito de implementar el modelo deportivo y educativo colchonero en territorio sudamericano, culminando ahora con el salto a la máxima categoría ecuatoriana bajo la dirección técnica de Carlos Santamarina, entrenador formado en la Academia rojiblanca. Actualmente, esta iniciativa social y formativa cuenta con 30 sedes distribuidas en diez ciudades del país (Guayaquil, Cuenca, Manta, Machala, Buena Fe, Milagro, Montecristi, Salinas, Ambato y Quinindé), donde más de 15.000 jóvenes participan en sus programas de desarrollo deportivo.

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