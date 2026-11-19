Un hombre de 41 años de origen salvadoreño se declaró culpable de agredir brutalmente, estrangular y abusar sexualmente de su pareja en una vivienda de Mastic, en Long Island, en octubre de 2025. La víctima sufrió múltiples fracturas y lesiones en distintas partes del cuerpo, mientras que el responsable enfrenta una condena de 18 años de prisión.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Suffolk, el fiscal Raymond A. Tierney, anunció que Diego Galdamez Galdamez aceptó su responsabilidad penal por los hechos ocurridos entre la noche del 26 de octubre y la madrugada del 27 de octubre de 2025.

El acusado, quien residía en Mastic, se declaró culpable el 18 de noviembre de 2026 del delito de agresión sexual predatoria (Predatory Sexual Assault), considerado un delito grave de clase A en Nueva York. La audiencia para formalizar su sentencia está programada para el 20 de enero de 2027, ante la jueza interina de la Corte Suprema, Karen M. Wilutis.

De acuerdo con la fiscalía, recibirá 18 años de cárcel, seguidos de 20 años de supervisión posterior a su liberación.

Así ocurrió la agresión contra la mujer en Long Island

Los documentos judiciales y las declaraciones del acusado durante su admisión de culpabilidad reconstruyen una secuencia de violencia que comenzó cuando ingresó a la habitación donde dormía su pareja.

Según la investigación, Galdamez Galdamez tomó una barra metálica y comenzó a golpearla repetidamente, propinándole patadas y golpes. Posteriormente, intentó mantener relaciones sexuales con ella, pero cuando la mujer se negó, la estranguló hasta hacerle perder el conocimiento.

La agresión no terminó ahí. Cuando recuperó la conciencia, la víctima encontró al hombre sujetándola mientras abusaba sexualmente de ella. Durante el ataque, el acusado también la amenazó con matarla.

Después de cometer la agresión, Galdamez Galdamez abandonó la vivienda y dejó a la mujer gravemente herida, sin posibilidades de buscar ayuda por sus propios medios.

Pasaron varias horas hasta que un familiar ingresó a la habitación, encontró a la víctima y solicitó una ambulancia para trasladarla de emergencia a un hospital.

La víctima sufrió fracturas en la columna, costillas y dientes

La mujer fue ingresada en el Hospital Universitario Stony Brook, donde recibió atención médica por la gravedad de sus lesiones.

El personal médico identificó fracturas en la columna vertebral, las costillas y los dientes, además de múltiples laceraciones, contusiones y marcas de mordeduras distribuidas por distintas partes del cuerpo.

La magnitud de las heridas evidenció la violencia del ataque y las consecuencias físicas que enfrentó la víctima. Su recuperación requirió atención hospitalaria especializada.

El caso fue investigado por el detective David Nam, integrante del Séptimo Escuadrón del Departamento de Policía del condado de Suffolk.

Arrestaron al acusado cuando intentaba abandonar Nueva York

La detención de Galdamez Galdamez ocurrió el mismo día de la agresión. Las autoridades lo localizaron en Riverhead, donde presuntamente intentaba abandonar el estado con miles de dólares en efectivo.

Tras su arresto, el proceso judicial avanzó hasta que el hombre aceptó declararse culpable de agresión sexual predatoria. La fiscalía estuvo representada por los fiscales adjuntos Ashley Moruzzi y Sean Murphy, integrantes de la Oficina de Abuso Infantil y Violencia Doméstica del condado de Suffolk.

El abogado Chase Brown representa al acusado.

Al anunciar el resultado del proceso, el fiscal Tierney condenó la violencia ejercida contra la mujer y subrayó que ninguna relación sentimental justifica una agresión.

“No existe ninguna situación, relación ni convivencia que le dé a alguien el derecho de ponerle una mano encima a su pareja”, señaló el funcionario en un comunicado.

Tierney también agradeció a la víctima por denunciar los hechos y destacó que el acusado había reconocido su culpabilidad ante un tribunal.

ICE solicitó la custodia del hombre tras cumplir su condena

Además de las consecuencias penales, el caso tiene una dimensión migratoria. Según la fiscalía de Suffolk, Galdamez Galdamez se encuentra en Estados Unidos sin autorización legal.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una solicitud de detención migratoria, conocida como detainer, para asumir su custodia una vez que termine de cumplir la condena impuesta por el tribunal.

Esto significa que, al concluir los 18 años de prisión y el periodo correspondiente de supervisión posterior a su liberación, las autoridades migratorias podrán solicitar que permanezca bajo custodia para atender su situación migratoria.

Por ahora, el acusado deberá regresar a la Corte Suprema del condado de Suffolk el 20 de enero de 2027, fecha en la que se espera que la jueza formalice la sentencia de 18 años de cárcel y 20 años adicionales de supervisión.

El proceso judicial representa el cierre de una etapa para la víctima, quien sobrevivió a una agresión que puso en riesgo su vida y dejó consecuencias físicas de consideración.

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