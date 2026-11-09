Latina narra abuso financiero de su pareja como arma de violencia doméstica

La violencia doméstica en los cinco condados sigue siendo una de las grandes problemáticas en miles de hogares neoyorquinos, hasta donde agentes de policía llegan cada día, tras recibir una llamada de auxilio.

Así lo revelan datos alarmantes del NYPD que dejan ver que, cada año, aproximadamente se reportan unos 246,000 incidentes de violencia doméstica, lo que equivale a 675 llamadas por día. Casi 29 casos por hora, en los que policías acuden a hogares, muchos de ellos latinos, y se encuentran con víctimas golpeadas, con señales de palizas físicas, rostros ensangrentados, personas con evidentes señales de abuso emocional. Y a veces incluso tienen que presenciar escenas dantescas, con víctimas mortales.

Marisol Damián, nunca recibió un golpe por parte de su esposo. Ni siquiera un mínimo rasguño o un empujón. La madre mexicana asegura que en su casa, jamás hubo gritos ni palabras vulgares. Sus dos hijas, hoy de 14 y 7 años, jamás presenciaron una pelea entre ella y su pareja. Pero Marisol es víctima de violencia doméstica.

Y es que a la comerciante independiente, quien se gana la vida vendiendo diferentes productos y “rebuscándose” para sacar adelante a sus hijas, “le cayó el 20” (se dio cuenta) de que sin saberlo, estaba siendo víctima de una práctica silenciosa que agresores de violencia doméstica ejercen sobre casi el 99% de sus parejas: la violencia y el abuso financiero.

De acuerdo a la organización Qualitas of Life, que promueve una campaña de concientización sobre el abuso financiero como forma de violencia doméstica, a menudo las víctimas pasan por alto comportamientos de la gestión financiera cotidiana, sin reconocer que son formas de violencia, por lo que es importante que más neoyorquinos víctima, mayormente mujeres, comprendan y tengan acceso a información financiera personal, al igual que el manejo de sus finanzas.

“Al principio uno no nota nada. Pero cuando ahora me pongo a analizar, veo que estas personas desde el principio muestran banderas rojas que uno enamorada ignora y a veces hasta las justifica”, comenta Marisol Damián, originaria de la Ciudad de México.

“Mi esposo al principio me compraba cosas muy baratas y siempre me sacaba en cara todo, diciendo que daba todo por mi. Eso es una clase de violencia disfrazada de amor”, agrega la madre inmigrante.

“Una vez hice un presupuesto de gastos para organizarnos mejor y ahorrar y cuando se lo enseñé, de manera muy calmada, agarró la hoja, la miró y me la rompió sin decir nada. Y yo me quedé callada”, agrega la mexicana, quien llegó a la Gran Manzana hace 19 años, y quien estuvo junto a su esposo 15 años, desde que se casaron en el 2006.

“Yo nunca decía nada. Yo nunca le reclamaba. Yo me encargaba de la comida de la casa, yo pagaba mi línea de celular y él al principio pagaba la renta. Teníamos supuestamente un ahorro juntos, donde él guardaba y yo también le daba de lo que yo trabajaba vendiendo Herbalife. Y cuando llegó la pandemia y nos atrasamos con la renta y le pregunté por ese dinero para pagarle al dueño de la casa, se enojó y empeoraron las cosas”, narra la joven madre.

La mexicana Marisol Damián, víctima de violencia doméstica financiera Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Desde antes de la pandemia empezó a decirme que no le alcanzaba para pagar la renta, que yo no hacía nada, que yo no le ayudaba, que él hacía todo y comenzó a irse con sus amigos, luego me enteré que también eran amigas, no llegaba a dormir y yo nunca le reclamaba para evitarme ese conflicto, porque no me gusta pelear, pero ahora veo que hice mal porque esas cosas hay que hablarlas y discutirlas”, dice Marisol.

La trabajadora latina, quien ahora forma parte de un proyecto para ayudar a crear conciencia sobre el abuso financiero como parte de la violencia doméstica, insistió en que no solo los golpes o palabras vulgares son maneras de violencia.

“El nunca me golpeó, nunca me jaloneó, ni nada de eso. La violencia además de económica era con palabras pero disfrazadas. Desde que tuve a mis hijas me decía ‘ay, ya se desaparecieron tus pompis’, ‘estás muy flaca’, ‘ya te ves muy mayor’. No me decía vieja, pero disfrazaba las palabras con risas y eso me bajó el autoestima. Ahora veo que quería reducir mi valor”, comenta la neoyorquina.

“Yo nunca preguntaba por el fondo de ahorro que supuestamente teníamos. Nunca supe cuánto dinero había, y él solo decía que ‘el dinero del ahorro no lo podemos tocar’, ‘eso no se toca’, ‘solo el banco y yo podemos saber cuánto hay’ y en pandemia cuando el dueño del apartamento venía a gritarme para que le pagáramos, cuando le pregunté por primera vez cuánto dinero tenemos, él me dijo es que ese dinero no existe”, afirma Marisol, quien agrega que sufrió un bajonazo emocional al enterarse de la verdad.

“Me sentí muy mal, porque yo no gastaba en nada para poder ahorrar. Yo no me pinto el pelo, yo no pago por mis uñas, yo no ando en bares, yo solo trataba de ahorrar. Lo principal era la comida y la renta y la ropa de vez en cuando”, comenta hoy, resignada.

“Lo peor es que cuando me dijo que no existía el dinero del ahorro, yo no le reclamé. Yo pedí prestado para pagar la renta que debíamos y la pagué. El regresó al trabajo y ya nunca más volvió a pagar la renta. Yo vendiendo flores y luego trabajando en una lavandería pagué mi deuda, mientras que él seguía viviendo la vida loca, pero lo que derramó la copa fue cuando me enteré que tenía otra mujer”, dijo la comerciante.

“Y cuando lo corrí me negó todo, me dijo que yo estaba loca, que me lo estaba inventando y dijo que si lo dejaba nadie se iba a fijar en mí: ‘mírate como estás de acabada’, ‘no vas a ser capaz de pagar sola todo’, ‘nadie te va a querer con dos hijas’, ‘ya no estás joven para tener a alguien más’. Esas eran sus frases”, asegura Marisol. “Pero no me importó y me fui sola a otro departamento más pequeño con mis hijas. Llamé a la policía y le puse orden de restricción”.

Tras entender que fueron 12 años de ahorros perdidos y reconocer que estuvo siendo víctima de violencia doméstica, la madre mexicana asegura hoy que ya se ha sanado y con motivo del Mes de la Concientización sobre la Violencia Doméstica, hace un llamado sobre la importancia de crear conciencia sobre el abuso financiero, una forma de violencia doméstica que puede resultar difícil de identificar.

Y es que de acuerdo a la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica (National Domestic Violence Hotline), el abuso financiero está presente en el 99% de los casos de violencia doméstica como mecanismo de control. Esta estrategia incluye acciones como impedir que una persona trabaje, retener dinero destinado a necesidades básicas o tomar decisiones financieras sin su conocimiento, generando una situación de dependencia respecto a la pareja, lo que dificulta que las víctimas abandonen una relación abusiva.

La mexicana Marisol Damián, víctima de violencia doméstica financiera. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez

“Siento que me recuperé rápido porque logré tener herramientas como las que me dieron los talleres de Qualitas en educación financiera”, afirma Marisol.

“A quienes viven situaciones similares les digo que es mejor no esperar. Hay que cortarlo y van a ver que las cosas se van mejorando si uno se prepara. Yo estudié y ahora estoy feliz. Ahora soy coordinadora de un grupo de difusión del Urban Justice Center para que no les pase lo mismo a otras mujeres, y bueno también a algunos hombres”, agregó. “Y mi consejo es que aprendan el sistema, trabajen en lo que sea, ahorren y manejen sus propias finanzas. Y que entiendan que ser víctima de violencia doméstica no te define. El que es buena persona vale por lo que es”.

Maria Fernanda Baquerizo, directora de educación de la organización Qualitas of Life, insistió en la importancia de reconocer el abuso financiero como una forma de violencia doméstica, y agregó que reconocer comportamientos abusivos puede ayudar a las personas a identificarlo y a entender cuándo el control económico se convierte en una forma de maltrato dentro de una relación.

“A menudo asociamos la violencia doméstica únicamente con el daño físico, pero controlar el acceso de una persona al dinero puede ser igual de perjudicial”, recalcó la líder comunitaria. “El abuso financiero es especialmente preocupante porque puede pasar desapercibido durante años; a menudo, la persona que lo sufre ni siquiera lo reconoce como una forma de abuso”.

Señales de alerta del abuso financiero

El dinero se utiliza para controlar decisiones, limitar la independencia o ejercer poder sobre la pareja

Acceso restringido al dinero impidiendo acceso a cuentas bancarias, tarjetas de crédito o registros financieros

Tener que pedir permiso para realizar compras o justificar cada gasto

Descubrir deudas ocultas como préstamos, tarjetas de crédito o facturas impagadas que se contrajeron sin el conocimiento de la persona afectada.

Utilizar la información personal de la pareja para abrir cuentas u obtener crédito sin su conocimiento ni consentimiento.

Impedir que la persona trabaje o genere sus propios ingresos

Negar deliberadamente el dinero necesario para cubrir gastos de alimentación, vivienda o atención médica

Amenazas financieras, utilizando el apoyo económico como una amenaza o un mecanismo de control

Dónde pedir ayuda

Si usted o alguien que conoce es víctima de violencia doméstica y abuso financiero puede comunicarse con la línea HOPE llamando al 1 (800)-621-4673

Puede llamar al 311 y preguntar por organizaciones que apoyan a víctimas de violencia doméstica cerca de su hogar.

Puede acudir a cualquiera de los Centros de justicia Familiar que hay en la ciudad buscando las direcciones en este enlace https://www.nyc.gov/html/ocdv/downloads/pdf/Materials_FJC_OnePage_Spanish.pdf

Estos sitios atienden de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Si la situación de violencia doméstica pone su seguridad en riesgo llame de inmediato al 911

Para contactarse con la organización Qualitas of Life y saber más sobre sus programas de educación financiera puede visitar el sitio web https://www.qualitasoflife.org/

También puede llamar al (646) 885-2295

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