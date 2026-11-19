Las Águilas Cibaeñas anunciaron este jueves la contratación del venezolano Francisco Cervelli (40 años) como su nuevo mánager para lo que resta de la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

El exreceptor asume las riendas de la novena amarilla (en sustitución del colombiano Luis “Pipe” Urueta) con el objetivo de revertir el mal arranque del club, que actualmente ocupa el sexto y último lugar de la tabla de posiciones con un balance de 9 victorias y 16 derrotas.

Mediante un comunicado oficial, la organización cibaeña subrayó que la llegada de Cervelli busca fortalecer la conducción deportiva y maximizar las opciones de clasificación “en una temporada marcada por encuentros de alta intensidad, partidos de estrecho margen y una exigente lucha por la clasificación”.

Este nombramiento marca el debut del estratega valenciano como dirigente en una liga profesional invernal, respaldado por su reciente éxito internacional al frente de la selección de Italia, a la que condujo hasta la final del Campeonato Europeo de 2025 y hasta unas históricas semifinales en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 (instancia en la que avanzó invicto en fase de grupos tras vencer a Estados Unidos y superó a Puerto Rico en cuartos de final).

Nacido en Valencia (Venezuela) y de ascendencia italiana por vía paterna (país al que también representó como jugador en los Clásicos Mundiales de 2009 y 2017), Cervelli aporta una dilatada trayectoria de 13 temporadas en las Grandes Ligas. Tras debutar en 2008 con los Yanquis de Nueva York (franquicia con la que conquistó la Serie Mundial de 2009), defendió también los uniformes de los Piratas de Pittsburgh, los Bravos de Atlanta y los Marlins de Miami, dejando registros vitalicios en MLB de 730 partidos, 605 imparables, 41 jonrones, 275 carreras impulsadas y un promedio ofensivo de .268.

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