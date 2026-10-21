TelevisaUnivision transmitirá los juegos de la Liga Roberto Clemente por ViX en Estados Unidos
La liga de beisbol de Puerto Rico anunció un acuerdo de tres años con TelevisaUnivision
La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) y TelevisaUnivision anunciaron una alianza de tres años para transmitir los partidos del béisbol invernal de Puerto Rico en los Estados Unidos continentales a través de ViX, su plataforma de streaming en español líder en el mundo.
El acuerdo permitirá ampliar el alcance de la liga béisbol invernal de Puerto Rico y acercar la acción de sus seis franquicias a los más de 6 millones de puertorriqueños que residen en los Estados Unidos.
La alianza comenzará con la temporada 2026-2027, que inicia el próximo miércoles 4 de noviembre, y se extenderá hasta la temporada 2028-2029.
La cobertura incluirá los encuentros de la temporada regular y la postemporada, incluidas las series semifinales y la serie final, con narración y comentarios en español.
Crecimiento de la Liga Roberto Clemente en Estados Unidos
“Esta alianza de tres años con TelevisaUnivision representa un paso importante en el crecimiento y la proyección de nuestra liga. Para nosotros, es motivo de gran satisfacción que los puertorriqueños que residen en Estados Unidos puedan seguir disfrutando de nuestro béisbol profesional, de sus equipos y de una tradición que forma parte de nuestra identidad como pueblo. A través de ViX, tendremos la oportunidad de acercar La Pro a una audiencia más amplia y continuar fortaleciendo la presencia del béisbol profesional puertorriqueño fuera de la Isla”, expresó Juan A. Flores Galarza, presidente de la LBPRC.
Las transmisiones a través de ViX incluirán los encuentros de las seis franquicias participantes: Cangrejeros de Santurce, Leones de Ponce, Gigantes de Carolina, Criollos de Caguas, Indios de Mayagüez y Senadores de San Juan.
La colaboración también permitirá dar mayor visibilidad a los jugadores, las franquicias y la tradición beisbolera de Puerto Rico ante una audiencia más amplia, al tiempo que fortalece la presencia del béisbol invernal dentro de la oferta deportiva de TelevisaUnivision.
Los fanáticos pueden verlos a través de la aplicación de ViX, disponible en dispositivos iOS y Android, televisores inteligentes y dispositivos de streaming, o en línea en ViX.com.
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