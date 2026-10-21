TelevisaUnivision transmitirá los juegos de la Liga Roberto Clemente por ViX en Estados Unidos

La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) y TelevisaUnivision anunciaron una alianza de tres años para transmitir los partidos del béisbol invernal de Puerto Rico en los Estados Unidos continentales a través de ViX, su plataforma de streaming en español líder en el mundo.

El acuerdo permitirá ampliar el alcance de la liga béisbol invernal de Puerto Rico y acercar la acción de sus seis franquicias a los más de 6 millones de puertorriqueños que residen en los Estados Unidos.

La alianza comenzará con la temporada 2026-2027, que inicia el próximo miércoles 4 de noviembre, y se extenderá hasta la temporada 2028-2029.

La cobertura incluirá los encuentros de la temporada regular y la postemporada, incluidas las series semifinales y la serie final, con narración y comentarios en español.

El 4 de noviembre regresa la acción de La Pro. ???? ¡Falta menos! ? pic.twitter.com/WIBRB2CZYx — LBPRC ???? (@LBPRC) September 29, 2026

Crecimiento de la Liga Roberto Clemente en Estados Unidos

“Esta alianza de tres años con TelevisaUnivision representa un paso importante en el crecimiento y la proyección de nuestra liga. Para nosotros, es motivo de gran satisfacción que los puertorriqueños que residen en Estados Unidos puedan seguir disfrutando de nuestro béisbol profesional, de sus equipos y de una tradición que forma parte de nuestra identidad como pueblo. A través de ViX, tendremos la oportunidad de acercar La Pro a una audiencia más amplia y continuar fortaleciendo la presencia del béisbol profesional puertorriqueño fuera de la Isla”, expresó Juan A. Flores Galarza, presidente de la LBPRC.

Las transmisiones a través de ViX incluirán los encuentros de las seis franquicias participantes: Cangrejeros de Santurce, Leones de Ponce, Gigantes de Carolina, Criollos de Caguas, Indios de Mayagüez y Senadores de San Juan.

La colaboración también permitirá dar mayor visibilidad a los jugadores, las franquicias y la tradición beisbolera de Puerto Rico ante una audiencia más amplia, al tiempo que fortalece la presencia del béisbol invernal dentro de la oferta deportiva de TelevisaUnivision.

Los fanáticos pueden verlos a través de la aplicación de ViX, disponible en dispositivos iOS y Android, televisores inteligentes y dispositivos de streaming, o en línea en ViX.com.

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