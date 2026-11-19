Un billete de $10 de la serie de 1929, emitido por el Lafayette National Bank of Brooklyn, saldrá a subasta el martes 24 de noviembre. Heritage Auctions estima que podría alcanzar $150 o más, una cantidad equivalente a por lo menos 15 veces su valor nominal.

Qué identifica a este billete

La pieza pertenece a The Westchester Collection y se ofrecerá como lote 84187 dentro de la subasta de moneda estadounidense número 142647.

Heritage la identifica como un billete de tipo 2 y con el número de autorización bancaria 12892. Estos datos permiten distinguirlo de otros ejemplares de $10 de la misma serie.

El billete recibió la calificación Very Fine 25 de Paper Money Guaranty, conocida como PMG, una empresa especializada en autenticar y evaluar papel moneda.

Esa nota corresponde a un ejemplar que circuló y conserva una apariencia general atractiva, pero presenta dobleces o suciedad que impiden asignarle una calificación superior dentro de la categoría Very Fine.

PMG utiliza una escala de hasta 70 puntos.

El cálculo de $150 o más es una referencia de la casa de subastas. El resultado dependerá de las ofertas que reciba.

Tampoco debe confundirse con el costo total que pagará el comprador, porque al precio de adjudicación se suma una comisión.

Cuánto cuesta participar y qué comisión se cobra

Al momento de la consulta, la oferta registrada era de $1 y la siguiente puja mínima era de $5. Con la comisión incluida, esos importes equivalían a $30 y $34, respectivamente.

Son cantidades iniciales que pueden aumentar conforme participen otros compradores.

Heritage cobra una comisión del 22% sobre la oferta ganadora, con un mínimo de $29 por lote.

Por ejemplo, si el billete se adjudicara en $150, la comisión sería de $33 y el subtotal llegaría a $183, antes de cualquier impuesto o gasto de envío aplicable.

La casa de subastas también indica que cualquier precio de reserva, si lo hubiera, se publicará el sábado 21 de noviembre a las 7:00 p. m., hora del Centro.

Ese aviso es distinto de la estimación publicada para la pieza.

Cuándo se cierra la puja

Las ofertas anticipadas se recibirán hasta el martes 24 de noviembre a las 6:50 p.m., hora del Centro, equivalentes a las 7:50 p.m. en Nueva York.

La sesión comenzará diez minutos después, a las 7:00 p.m. del Centro u 8:00 p. m. del Este.

El billete forma parte de una sesión que abarca los lotes 84001 al 84455, por lo que el inicio de la sesión no significa que se adjudique inmediatamente.

Los interesados pueden localizarlo en Heritage Auctions mediante el número de subasta 142647 y el lote 84187, revisar las condiciones y registrar una oferta máxima.

Sigue leyendo:

–Distrito escolar de Nueva York subasta computadoras y equipo: ¿cómo ofertar por internet?

–Joyas de Tiffany y relojes Rolex salen a subasta en Manhattan el 19 de noviembre

–Subastan en Nueva York pintura de Frida Kahlo por hasta $3 millones y reclaman que vuelva a México