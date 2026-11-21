Conseguir un abogado o expertos legales que le tiendan la mano de manera gratuita a neoyorquinos de bajos recursos que lidian con asuntos de inmigración o problemas de vivienda, como Héctor Morales, es más difícil que “encontrar una aguja en un pajar”, en palabras del propio abuelo dominicano. Especialmente desde que el presidente Trump regresó a la Casa Blanca con su plan de incremento de deportaciones.

Y la otra opción, contratar los servicios privados de expertos en asuntos legales, que según narra el dominicano, pueden llegar a estar entre $5,000 y $20,000 dólares, dependiendo de los procesos habituales que necesite un cliente, parece inalcanzable, por lo que un programa de la organización NYLAG, le devolvió la sonrisa al rostro.

Se trata de la van de asistencia legal, un vehículo que durante todo el año se da a la tarea de recorrer la Gran Manzana, equipada con un conductor y un par de abogados y asesores que se estacionan frente a organizaciones comunitarias y oficinas de servidores públicos para atender totalmente gratis a quienes necesitan asesoría.

“Al principio me sonaba raro, porque no creía que hubiera abogados en un carro, con oficina y todo, pero es verdad. La van llega y no solo se toman todo el tiempo del mundo para hablar con uno en español, sino que además lo conectan a uno con varios servicios y nos ayudan con nuestros casos”, aseguró el dominicano, quien comenta que NYLAG lo asesora en cuestiones de inmigración y vivienda. “Es como una van milagrosa. Ellos sí ayudan a uno. Ojalá hubiera muchas vans por toda la ciudad, porque ahora mismo los latinos estamos necesitando abogados urgentemente”.

El vehículo de asesoría legal gratuita es solo una parte de lo que hace NYLAG, organización creada en 1990, como una manera de “desmantelar el racismo sistémico”, que busca atender a personas y familias “cuyas crisis legales y financieras suelen tener su origen en la desigualdad racial”.

Así lo explica Luisa Rivera, presidenta de NYLAG, quien advierte que la iniciativa de la van es una muestra más de la meta de acudir adonde exista una necesidad, prestando servicios en más de 200 centros comunitarios, tribunales, hospitales y bibliotecas.

“Nosotros trabajamos de la mano de diferentes organizaciones, como la Oficina del Presidente de Manhattan, y ofrecemos servicios gratuitos de asesoría legal y representación a neoyorquinos que enfrentan cuestiones legales como asuntos de inmigración, actualmente”, comentó la defensora latina, de familia puertorriqueña y criada con el trabajo de su padre bodeguero en Brooklyn.

La organización NYLAG cuenta con una van de asistencia legal gratis Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Nosotros movemos la van hasta una organización, sacamos citas con los habitantes y la gente sube a la van, donde tenemos nuestra oficina privada y donde la gente puede reunirse con un abogado, recibir asesoría y representación”, explica la boricua. “Los abogados siempre están en la van. Nos estamos moviendo por toda la ciudad en los cinco condados. En general el año pasado con NYLAG asistimos a más de 129,000 personas”.

La abogada hizo un llamado a los neoyorquinos que requieran ayuda a que visiten la página web de NYLAG para conocer exactamente el calendario con las fechas y lugares en los que el vehículo de ayuda legal estará en los próximos meses. El 2 de diciembre la van estará afuera de la oficina de la asambleísta Catalina Cruz, en Corona, Queens.

“Este es un servicio totalmente gratuito que los neoyorquinos pueden utilizar, más ahora que estamos viendo con la gente que atendemos que las principales preocupaciones que existen tienen que ver principalmente con inmigración y vivienda, con asuntos de estabilidad ante las duras condiciones y el ataque federal”, dijo la puertorriqueña. “Pero también pueden acudir por otras razones. También ofrecemos asesoría sobre asuntos de beneficios públicos y seguro de salud. Ofrecemos un servicio completo y aunque en las vans tenemos 3 o 4 abogados, en general tenemos unos 300 listos para ayudar. Y si los abogados no hablan español, vamos a buscar a alguien que pueda hablar con ellos”.

Amy Hozer-Weber abogada directora de la unidad de programas de acceso comunitario de NYLAG, destacó la labor del equipo legal que se moviliza alrededor de la Gran Manzana y mencionó que el objetivo de las jornadas es servir a quienes lo necesiten.

“Nosotros trabajamos junto a oficiales electos y organizaciones de base comunitarias, llevamos nuestra van y además movilizamos nuestro centro de ayuda legal alrededor de Nueva York. Muchas veces las organizaciones se acercan a nosotros y lo que hacemos es agendar una jornada con la van, pero siempre estamos en diferentes lugares”, dijo la abogada. “Respondemos preguntas que la gente tenga y ofrecemos información. También la gente puede hacer una cita y venir a la van y buscamos la manera de poder ayudarlos o representarlos, si ese es el caso”.

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