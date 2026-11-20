Los hogares de cuatro personas que reciben SNAP pueden obtener hasta $1,023 en diciembre de 2026. El monto depende de sus ingresos y deducciones, mientras que la fecha del depósito cambia según el estado y, en algunos lugares, el condado donde viven.

Cuándo llegan los beneficios en Nueva York y Nueva Jersey

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) es federal, pero cada estado administra los pagos.

Algunas entidades depositan los beneficios en una sola fecha y otras los distribuyen durante varios días, utilizando datos como el número de caso, el Seguro Social o el apellido del beneficiario.

En el estado de Nueva York, fuera de los cinco distritos de la ciudad, los depósitos regulares se realizan del 1 al 9 de diciembre, según el último dígito del número de caso.

Si termina en 0 o 1, el dinero estará disponible el día 1. Las terminaciones del 2 al 9 corresponden al mismo día del mes, es decir que un caso terminado en 6 recibe el depósito el 6 de diciembre.

La ciudad de Nueva York sigue un calendario separado, con fechas que cambian cada mes.

Los residentes del Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island deben consultar su fecha individual, no deben guiarse por el calendario del resto del estado.

En Nueva Jersey, los pagos regulares se distribuyen entre el 1 y el 5 de diciembre, según el séptimo dígito del número de caso.

Las terminaciones 1 y 2 cobran el día 1.

3 y 4, el día 2.

5 y 6, el día 3.

7 y 8, el día 4, y 9 y 0, el día 5.

En el condado de Warren, todos los depósitos regulares se realizan el día 1.

Quién puede recibir el máximo de $1,023

Los límites mensuales vigentes en los 48 estados contiguos y Washington, D. C., son de $306 para una persona, $562 para dos, $808 para tres y $1,023 para cuatro.

Estos montos corresponden al año fiscal 2027, que comenzó el 1 de octubre de 2026 y termina el 30 de septiembre de 2027.

Alaska, Hawái, Guam y las Islas Vírgenes estadounidenses tienen cantidades diferentes.

Tener cuatro integrantes no garantiza recibir $1,023. La agencia estatal calcula el beneficio considerando el tamaño del hogar, los ingresos que cuentan para el programa y las deducciones permitidas.

La elegibilidad generalmente depende de los ingresos, los recursos y los requisitos laborales aplicables.

También existen reglas diferentes para hogares con una persona de 60 años o más o con discapacidad.

Los ingresos brutos son los que recibe el hogar antes de aplicar deducciones, los ingresos netos son los que quedan después de descontar los gastos reconocidos por SNAP.

Qué puedes comprar con la tarjeta EBT

Los beneficios se depositan en una cuenta electrónica y se utilizan mediante la tarjeta EBT en comercios autorizados.

Cubren frutas, verduras, carne, pescado, lácteos, pan, cereales, aperitivos, bebidas sin alcohol y semillas o plantas para producir alimentos.

Generalmente quedan fuera el alcohol, tabaco, medicamentos, vitaminas, suplementos, artículos de limpieza y otros productos no alimentarios.

Tampoco se permiten, por regla general, alimentos calientes al momento de pagar.

Sigue leyendo:

– Cupones SNAP para Acción de Gracias: qué puedes comprar con tu tarjeta EBT

– Thanksgiving y Navidad en NYC: comida gratis, juguetes y ayudas para familias

– Juguetes suben 6.6% en EE.UU. y amenazan el presupuesto navideño de las familias