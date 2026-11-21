A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Por eso mismo, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 21 de noviembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para disponer de la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de máxima y los 52 grados Fahrenheit (11ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 1 durante la primera mitad del día y del 13 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, habrá escasa nubosidad.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 11.18 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer será a las 06:47 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 16:25 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago tendremos cielos cubiertos con lloviznas generalizadas e intermitentes. Se estima que la temperatura máxima sea de 55 grados Fahrenheit (13 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 36 (2ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 84% por la mañana, 6% por la tarde y 84% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es aconsejable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su clima impredecible, pero con la preparación adecuada, podrás disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima