A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Por esta razón, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 22 de noviembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Presta atención a las previsiones y consulta día a día los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 50ºF (10ºC) de máxima y 50ºF (10ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 85 durante la primera mitad del día y del 4 a lo largo de la noche. Luego, tendremos cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 14.91 mph de máxima en el día y los 12.43 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:48 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:25 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevén pocas nubes. La temperatura máxima estimada será de 43 grados Fahrenheit (6ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 30 (-1 grados Celsius). ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 2% por la mañana, 3% por la tarde y 2% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se aconseja estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por la dificultad de acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides, si a diario consultas las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima