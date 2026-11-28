¿Qué ropa usar para salir este sábado en Nueva York? El pronóstico del tiempo para las siguientes horas en la ciudad que nunca duerme marca una temperatura máxima de 50 grados Fahrenheit (10ºC) y una mínima de 41 grados Fahrenheit (5ºC). Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tu cuerpo va a percibir rondará los 43ºF (6ºC) de máxima y 43ºF (6ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Perfectamente, ésta puede ser tu siguiente pregunta y también contamos con respuesta para ti. Según el pronóstico, la probabilidad de precipitaciones es del 13% durante el día y del 2% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su parte, será del 14% en el transcurso del día y del 11% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 14.91 mph durante la primera mitad del día y los 6.84 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:57 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 16:30 h. En total habrá 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevén más nubes que claros. Las temperaturas variarán entre los 50 y los 54 grados Fahrenheit (10 y 12ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 5% por la mañana, 94% por la tarde y 5% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.