¿Alguna vez has subido al autobús M42 de Manhattan? Si no lo has hecho, asegúrate de que nadie te esté esperando, porque esta línea de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA) volvió a recibir el reconocimiento al servicio más lento de la ciudad de Nueva York.

Se trata del autobús M42, que registra una velocidad promedio de apenas 4.78 millas por hora, lo que equivale también a 7.69 kilómetros por hora.

El resultado corresponde a la 19.ª edición de los premios Pokey, Schleppie y Mazel, organizados por la campaña Straphangers de NYPIRG y el Comité Asesor Permanente de Ciudadanos de la MTA (PCAC). El estudio evalúa el desempeño de las rutas de autobuses locales con al menos 5,000 pasajeros diarios.

El M42 obtuvo el “Pokey Award” por segundo año consecutivo. Su promedio de velocidad incluso fue inferior al registrado en el informe anterior, cuando alcanzó 5.05 millas por hora, según la comparación presentada por los organizadores. Para que te hagas una idea, el autobús avanza a un ritmo cercano al de una caminata tranquila.

Lee también: 5 pistas de hielo para patinar en Nueva York: precios y horarios

¿Cuál es la ruta del autobús M42?

Según explica MTA Bus Time, el M42 atraviesa Manhattan de este a oeste por la calle 42. Su recorrido conecta el área de las Naciones Unidas, en el East Side, con el muelle de la calle 42 Oeste, cerca del río Hudson.

En su trayecto pasa por sectores de Midtown donde se concentran oficinas, comercios, hoteles y algunos de los puntos de mayor movimiento turístico de Nueva York. También circula cerca de lugares conocidos como Grand Central Terminal, Bryant Park y Times Square.

La línea permite cruzar buena parte de Manhattan sin tener que utilizar el metro, por lo que resulta útil para residentes, trabajadores y visitantes que necesitan desplazarse entre ambos extremos de la isla.

Sin embargo, esa misma ubicación representa uno de sus mayores obstáculos: el autobús comparte espacio con una circulación constante de automóviles, taxis, camiones, vehículos de reparto y peatones.

¿Pero por qué es tan lento?

Su velocidad no responde a una restricción especial diseñada para proteger a los pasajeros. El principal problema es la congestión vehicular y la falta de infraestructura que permita al autobús avanzar sin competir constantemente con otros vehículos.

El informe de NYPIRG y PCAC señala que la calle 42 no cuenta con un espacio exclusivo para autobuses comparable al que existe en la calle 14 de Manhattan. Por eso, el M42 debe compartir la vía con automóviles, taxis y camiones.

A esto se suman los vehículos estacionados en doble fila, los carriles para autobuses bloqueados y las dificultades para hacer cumplir las restricciones de circulación. Cada obstáculo puede obligar al conductor a reducir la velocidad o esperar antes de continuar.

Los investigadores destacan una comparación con el M14A+, otra línea que atraviesa Manhattan. Aunque ambas circulan por zonas congestionadas y realizan numerosas paradas, el servicio de la calle 14 cuenta con un corredor exclusivo y el sistema de abordaje por todas las puertas de Select Bus Service.

De hecho, los responsables del estudio consideran que la solución pasa por dar prioridad al transporte público en las calles. Entre sus propuestas figuran ampliar los carriles exclusivos, reforzar la vigilancia para evitar que otros vehículos los bloqueen y utilizar tecnología que permita a los autobuses tener prioridad en los semáforos.

Te puede interesar:

· Carrusel navideño en Herald Square es la sensación del momento en Nueva York: horario y precios

· 4 consejos de seguridad antes de que llegue el invierno en Nueva York: la tercera es vital

· Mercados navideños en Nueva York: dónde están ubicados y qué venden