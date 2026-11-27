Aunque no le sucede a todas las personas, ciertos alimentos son capaces de provocar mal olor corporal, a través del sudor, el aliento y hasta la orina. La principal razón se debe a los compuestos que tu propio organismo produce y libera durante la digestión de estas comidas.

Algunos ejemplos son el pescado, ajo y las verduras crucíferas (como el brócoli y coliflor). Sin embargo, la reacción depende de factores como el metabolismo, la cantidad consumida, la actividad de las bacterias presentes en la piel y las características individuales de cada organismo.

De acuerdo con Cleveland Clinic, algunos alimentos ricos en compuestos de azufre y otras sustancias volátiles pueden influir en el olor corporal. Conoce cuáles son, cómo actuan y las medidas que pueden ayudar a controlar sus efectos.

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5 alimentos que provocan mal olor en tu cuerpo

1. Ajo

El ajo contiene compuestos azufrados que se liberan cuando se corta, machaca o digiere. Uno de ellos es la alicina, responsable de buena parte de su olor característico.

Durante la digestión, el organismo transforma estas sustancias en otros compuestos que pueden pasar al torrente sanguíneo y eliminarse mediante el aliento y el sudor. Una vez ocurrido, el aroma del ajo puede permanecer durante varias horas después de comerlo.

Si notas que el ajo modifica tu olor corporal, prueba a reducir la cantidad que consumes y evita combinarlo con otras fuentes abundantes de compuestos azufrados en una misma comida.

2. Espárragos

Los espárragos contienen ácido asparagúsico, un compuesto azufrado que, durante la digestión, se transforma en sustancias que pueden darle a la orina un olor fuerte, parecido al de la col cocida o el azufre.

Este fenómeno puede aparecer entre 15 y 30 minutos después de consumirlos y durar varias horas. Sin embargo, no todas las personas lo experimentan ni todas tienen la capacidad de percibirlo.

Puedes moderar la cantidad que consumes si notas que el cambio resulta molesto, pero se trata de una reacción habitual y, por sí sola, no representa un problema de salud.

3. Brócoli, coliflor y repollo

Las verduras crucíferas, entre ellas el brócoli, la coliflor, el repollo y las coles de Bruselas, contienen compuestos azufrados que participan en su característico aroma.

Cuando el organismo las descompone durante la digestión, pueden liberarse sustancias volátiles que contribuyen a modificar el olor corporal. También pueden producir gases intestinales, aunque este efecto no debe confundirse con el olor que aparece en la piel.

Si sospechas que afectan tu olor corporal, prueba con porciones más pequeñas, alterna las variedades y observa cómo responde tu organismo. Cocinarlas puede modificar su aroma, aunque no elimina necesariamente todos los compuestos responsables.

4. Carne roja

La carne de res y otros tipos de carne roja también aparecen entre los alimentos que pueden influir en el olor corporal. Cleveland Clinic señala que algunas sustancias derivadas de su digestión pueden liberarse mediante la transpiración.

No obstante, la relación entre el consumo de carne roja y un olor corporal más fuerte no es igual de clara ni está demostrada de la misma manera que ocurre con el ajo y la cebolla. La respuesta puede variar según la persona y sus hábitos alimenticios.

Prueba a moderar las porciones y alternar la carne roja con otras fuentes de proteínas, como pescado, pollo, huevos o legumbres.

5. Pescados y mariscos

El pescado merece una atención especial porque contiene trimetilamina N-óxido, una sustancia que puede transformarse en trimetilamina durante la digestión.

En la mayoría de las personas, el organismo procesa esta molécula sin provocar un olor corporal persistente. Sin embargo, quienes padecen trimetilaminuria, un trastorno metabólico poco frecuente, no pueden descomponerla correctamente. Como consecuencia, la trimetilamina se acumula y puede eliminarse mediante el sudor, la orina y el aliento, produciendo un olor parecido al del pescado en descomposición.

Si el olor es intenso, persistente y también se presenta sin haber comido productos marinos, conviene consultar a un médico. La trimetilaminuria puede diagnosticarse mediante pruebas específicas y requiere orientación profesional para ajustar la alimentación.

También es importante mantener una higiene diaria, lavar las zonas donde se acumula más sudor, cambiar la ropa húmeda y utilizar antitranspirantes cuando sea necesario.

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