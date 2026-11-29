Cuando el frío se instala en Nueva York, Florida es una alternativa frecuente para quienes buscan cambiar los abrigos por ropa ligera y disfrutar de unos días junto al agua. En Port St. Lucie, sobre las tranquilas aguas del río St. Lucie, el voco Sandpiper All-Inclusive Resort propone una escapada donde las familias pueden combinar descanso, entretenimiento y paisajes costeros.

El resort, inaugurado en enero de 2026 tras una transformación de $50 millones, es el primer concepto todo incluido de IHG Hotels & Resorts en Estados Unidos. Su ubicación frente al río es uno de sus principales atractivos: desde las habitaciones con balcón o patio privado hasta las áreas de descanso junto a las piscinas, las vistas al agua acompañan buena parte de la experiencia.

El amplio resort cuenta con 335 habitaciones y suites, con alojamientos de uno y dos dormitorios./Cortesía

Las puestas de sol son otro de los momentos que invitan a detenerse. El Sunset Bar, con vistas al río, ofrece un espacio para disfrutar de la llamada hora dorada, mientras que las mañanas pueden comenzar con un café y la tranquilidad de un paisaje que contrasta con el ritmo invernal de la ciudad.

Con 335 habitaciones y suites, el resort ofrece alojamientos de uno y dos dormitorios, una alternativa para quienes viajan con niños y necesitan más espacio. Las habitaciones cuentan con acabados modernos y luminosos, además de balcones privados o patios que permiten disfrutar del entorno natural.

La propuesta familiar se extiende a las instalaciones. La piscina para todas las edades fue renovada y se incorporó una nueva zona de juegos acuáticos para niños. También hay una sala de videojuegos, un campo de minigolf y actividades recreativas y entretenimiento para distintas edades.

La piscina para todas las edades fue renovada y se incorporó una nueva zona de juegos acuáticos para niños./Cortesía

Los huéspedes pueden utilizar kayaks y tablas de paddleboard sin costo adicional, una oportunidad para explorar el río desde el agua y contemplar el paisaje desde otra perspectiva. El resort también cuenta con una marina propia, desde donde se puede acceder a excursiones, pesca y actividades acuáticas. Para quienes prefieren un día más tranquilo, hay una piscina infinita exclusiva para adultos y un jacuzzi con vistas al canal.

La oferta de bienestar incluye un gimnasio renovado, sesiones de yoga frente al agua y clases de ejercicios en la piscina. Así, mientras los niños disfrutan de las actividades, los adultos pueden reservar un momento para descansar.

Los huéspedes pueden explorar el río desde el agua con diferentes opciones de deportes acuáticos./Cortesía

La experiencia todo incluido abarca siete restaurantes y bares, con opciones para distintos gustos y momentos del día. Riverside Market es el espacio principal, con estaciones de cocina en vivo, especialidades italianas, pizza, pescados frescos, pastelería y propuestas para los más pequeños.

También se encuentran Lucie’s, un restaurante de estilo estadounidense junto al agua, y Solara, con una propuesta de sabores costeros y productos de temporada. Para quienes prefieren algo rápido, Cafe ofrece café de especialidad y opciones para el desayuno.

El Riverside Market es el restaurante principal, con diferentes estaciones de comida de diferentes estilos./Cortesía

La oferta se completa con bares junto a las piscinas, espacios para disfrutar de cócteles al atardecer y un bar deportivo interior. El objetivo es que los huéspedes puedan alternar entre comidas, actividades y descanso sin salir de la propiedad.

Una escapada accesible

Port St. Lucie se encuentra a unos 45 minutos al norte de Palm Beach y a menos de dos horas en automóvil de los parques temáticos de Orlando. Desde el resort también se puede visitar Jensen Beach, los jardines botánicos de Port St. Lucie y las instalaciones deportivas de PGA Village. Más información y reservas: https://www.ihg.com/voco/hotels/us/en/port-st-lucie/pslsb/hoteldetail