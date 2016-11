Video: Madre de hijo de Juan Gabriel reveló detalles de su relación con el cantante

Guadalupe González, madre de Luis Alberto Aguilera, habló con el programa Primer Impacto, en donde confesó que Juanga no sólo le dio un hijo, también su esencia

Guadalupe González, madre de Luis Alberto Aguilera, habló con el programa Primer Impacto, en donde confesó que Juan Gabriel no sólo le dio un hijo, también su esencia.

La señora, quien trabajó como empleada doméstica para “El Divo de Juárez”, revela que siempre estuvo enamorada de él.

“Él me propuso que tuviéramos un hijo, yo me hice como que no había escuchado, llegó él y lo atendí y él me preguntó que si no había pensado en tener un hijo, me propuso y pues no me gustó”, dijo.

Tiempo después, Guadalupe aceptó tener un bebé con Juanga, aunque no reveló los detalles sobre el encuentro.

“Fue algo muy hermoso, él me dijo ‘Guadalupe no te di sólo un hijo, te di mi esencia, yo me preparé física y mentalmente, espiritualmente para darte ese hijo, porque en él te di mi esencia’. Y yo siento la esencia en mi hijo ahora que ya no está“.

“Cuando me enteré que estaba embarazada, a él (Juanga) le dio mucho gusto, pero le dije que no quería que nadie supiera que él era su hijo, pues yo sentía temor”.

POR: Elizabeth García