Quién recibirá pagos de hasta $994 del Seguro Social el 1 de septiembre

Un nuevo pago del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario del Seguro Social (SSI) llegará el 1 de septiembre de 2026. Los beneficiarios elegibles podrán recibir hasta $994, aunque la cantidad final dependerá de su situación personal.

De acuerdo con Washington Examiner, los pagos de SSI normalmente se distribuyen el primer día de cada mes.

Este programa, administrado por la Administración del Seguro Social (SSA), está dirigido principalmente a personas con ingresos y recursos limitados que cumplen determinados requisitos de edad, discapacidad o ceguera.

¿Quiénes pueden recibir el pago de SSI?

Para tener derecho a SSI, una persona debe cumplir con los criterios establecidos por la SSA.

Entre quienes pueden calificar se encuentran las personas de 65 años o más con ingresos limitados, así como adultos y menores que sean ciegos o tengan una discapacidad que cumpla con los requisitos del programa.

Además de estas condiciones, los beneficiarios deben ser ciudadanos estadounidenses o pertenecer a alguna de las categorías de extranjeros autorizadas por el Departamento de Seguridad Nacional.

También existen requisitos relacionados con el lugar de residencia. Los beneficiarios deben vivir en alguno de los 50 estados, el Distrito de Columbia o las Islas Marianas del Norte.

Asimismo, no pueden permanecer fuera de Estados Unidos durante un mes calendario completo ni durante 30 días consecutivos si desean conservar su elegibilidad bajo las reglas mencionadas.

¿Cuánto se puede recibir el 1 de septiembre?

El monto máximo federal de SSI para septiembre de 2026 depende del tipo de beneficiario.

Una persona elegible puede recibir hasta $994. En el caso de una pareja que califique conjuntamente, el pago máximo puede alcanzar $1,491.

También existe una cantidad de hasta $498 para una persona que proporcione cuidados esenciales a un beneficiario de SSI, según los datos citados por Washington Examiner.

Sin embargo, estos montos representan los máximos y no significan que todos los beneficiarios recibirán exactamente esas cantidades.

El pago individual puede variar de acuerdo con las circunstancias de cada persona y los criterios aplicados por la Administración del Seguro Social.

El pago corresponde al programa SSI

Es importante distinguir estos depósitos de los beneficios tradicionales de jubilación del Seguro Social.

El pago programado para el 1 de septiembre corresponde específicamente al programa Supplemental Security Income o Seguridad de Ingreso Suplementario.

SSI tiene como objetivo proporcionar apoyo económico a personas con recursos limitados que cumplen con sus requisitos de elegibilidad.

Por eso, recibir beneficios de otro programa del Seguro Social no significa automáticamente que una persona tenga derecho a este depósito.

En el caso de SSI, la regla general es que los depósitos se realicen el primer día del mes, aunque el calendario puede modificarse cuando esa fecha coincide con un fin de semana o un día festivo.

Para septiembre de 2026, el pago está previsto para el martes 1 de septiembre.

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