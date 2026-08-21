Terrorismo en Nueva York: mujer acusada por el FBI de planear atentado en Capitolio estatal a nombre de ISIS

Jessica Bowie, mujer de 35 años, fue acusada en relación con un presunto plan para utilizar un artefacto explosivo con el fin de atacar el Capitolio del estado de Nueva York y a senadores estatales en Albany, informaron las autoridades federales.

Bowie, quien había jurado lealtad a ISIS (Estado Islámico), fue detenida el miércoles por agentes del FBI tras comprar lo que creía que era un artefacto explosivo y manifestar “su deseo de perpetrar un ataque en el Capitolio del estado Nueva York”, declaró ayer Craig Tremaroli, agente especial del FBI a cargo de la oficina de Albany, reportó CNN.

Bowie fue acusada de intento de proporcionar apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera designada -ISIS-, señaló John Sarcone, primer fiscal federal adjunto para el Distrito Norte de Nueva York. Según Tremaroli, la sospechosa juró lealtad a ISIS mediante varias grabaciones de audio y realizó labores de vigilancia en el Capitolio en al menos cinco ocasiones, tomando decenas de fotografías. Los senadores del estado Nueva York están en receso desde junio.

La residente de Albany presuntamente “gestionó la fabricación de un artefacto explosivo para llevar a cabo este ataque, llegando incluso a comprar ella misma varios de los materiales necesarios”, afirmó Tremaroli. Bowie había manifestado su deseo de “destruir la mayor parte posible del edificio y matar a los senadores mientras estuvieran reunidos”, añadió el agente del FBI, citando la denuncia penal.

Ella se había radicalizado en línea y “difundía mensajes de odio y violencia contra el pueblo estadounidense”, señaló Sarcone. El abogado de Bowie no ha emitido comentarios sobre el caso.

Condenas de Hochul y Mamdani

“El Departamento de Justicia (DOJ) y el FBI anunciaron la detención de un individuo que presuntamente planeaba un ataque contra el Capitolio del estado Nueva York. Agradezco al FBI por liderar esta investigación y a la Policía Estatal de Nueva York por su labor para capturar a este individuo peligroso”, informó la gobernadora Kathy Hochul en Twitter/X sin identificar a la sospechosa.

“A principios de este año, ante el aumento de la violencia política y las amenazas contra funcionarios públicos, tomamos medidas para reforzar la seguridad en el Capitolio estatal y en todo el gobierno del estado”, agregó Hochul. “Si bien no existe una amenaza inmediata en este momento, continuaremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios de las fuerzas del orden para proteger a los neoyorquinos y mantener seguras a nuestras comunidades”.

El alcalde de NYC, Zohran Mamdani, quien se encuentra de vacaciones, pero aún dentro del estado Nueva York, calificó el presunto complot de “profundamente alarmante” en un mensaje en Twitter/X. “El presunto complot inspirado en ISIS para atacar el Capitolio del Estado de Nueva York y asesinar a funcionarios electos y a otras personas resulta profundamente alarmante. Agradezco a nuestras autoridades policiales federales y estatales su vigilancia y su labor para garantizar la seguridad de los neoyorquinos”.

“No hay lugar para el terrorismo ni para la violencia política en nuestra ciudad, en nuestro estado ni en ninguna parte de nuestro país. Me alivia saber que la gobernadora Hochul, los legisladores estatales y el personal del Capitolio se encuentran a salvo, y agradezco a los agentes del orden que trabajan a diario para protegerlos a ellos y a todas las personas a las que sirven”, añadió Mamdani.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Jessica Bowie, de 35 años y residente en Albany (NY), al ser captada comprando materiales para fabricar un artefacto explosivo, según el Departamento de Justicia (DOJ)

Recientes casos de terrorismo en el área triestatal

En junio Haji Najibullah, comandante talibán que lideró y participó directamente en el secuestro del periodista David Rohde y otras dos personas, fue condenado a 42 años de prisión en Nueva York.

En abril Muhammad Shahzeb Khan, joven paquistaní residente en Canadá, se declaró culpable en Nueva York de intentar cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales, delito que conlleva una pena máxima de cadena perpetua.

A fines de marzo el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y el FBI abortaron un presunto complot para asesinar a Nerdeen Kiswani, una activista pro-Palestina en Hoboken (Nueva Jersey). También ese mes un juez en Brooklyn (NYC) dictaminó que un jurado anónimo decidiría el destino de Asif Merchant, paquistaní acusado de planear matar a Donald Trump cuando era candidato a la reelección en 2024.

En septiembre de 2025 Awais Chudhary, un joven aspirante a miembro de la organización terrorista extranjera ISIS que difundió propaganda extremista y planeó un apuñalamiento fallido en Queens (NYC), fue sentenciado tras denunciar al grupo terrorista en una emotiva declaración ante un juez.

Igualmente ese mes Najibullah Zazi, un inmigrante afgano que se declaró culpable de un complot en 2009 para atacar el Metro de Nueva York afirmando que había sido reclutado por Al Qaeda en Pakistán y luego testificó contra sus amigos, fue nuevamente encarcelado tras enviarles cientos de dólares a prisión, según su abogado.

En abril de 2025 Rasheedul Mowla, ciudadano estadounidense, se declaró culpable en un tribunal federal de Brooklyn (NYC) de intentar proporcionar apoyo material o recursos al Estado Islámico (ISIS). En febrero de ese año Mansuri Manuchekhri, residente en Brooklyn (NYC) nativo de Tayikistán, fue arrestado bajo cargos de conspirar para apoyar a ISIS y su rama en Asia Central (ISIS-K) al proporcionarles $70,000 dólares a sus seguidores en Turquía y Siria.

En junio de 2024 8 inmigrantes con presuntos vínculos con ISIS fueron arrestados después de que se llevó a cabo una investigación del FBI, ICE y DHS en Nueva York, Filadelfia y Los Ángeles. En mayo de 2024 Victoria Jacobs, también conocida como Bakhrom Talipov, fue sentenciada a 18 años de prisión después de ser hallada culpable por un jurado en Nueva York de financiar el terrorismo en Siria a través de Bitcoin.

En diciembre de 2023 Karrem Nasr, joven estadounidense residente de Nueva Jersey, fue arrestado en Kenia y traído de vuelta a Nueva York para enfrentar cargos de intento de brindar apoyo material a al-Shabaab, grupo terrorista con sede en Somalia afiliado a al-Qaeda, organización responsable de los ataques 9/11.