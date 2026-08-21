Dos tornados golpearon Queens y Long Island durante tormenta en Nueva York; estado de emergencia en Nassau

Dos tornados tocaron tierra en Queens y Long Island durante las tormentas que azotaron Nueva York y el área triestatal la tarde del jueves, según el Servicio Meteorológico Nacional( NWS-NY).

Ambos fenómenos comenzaron como trombas marinas y luego tocaron tierra, convirtiéndose así en tornados, informaron las autoridades. La primera tromba marina llegó a tierra en la zona de Eastern Rockaways, en Queens. La segunda lo hizo en Atlantic Beach, en el condado Nassau de Long Island.

Las inundaciones dejaron a conductores varados, mientras las fuertes lluvias anegaban viviendas y negocios en algunas zonas de Queens, como Bayside Terrace y Elmhurst. Los vehículos quedaron inmovilizados en la autopista Long Island Expressway, detenidos por una acumulación de agua, reportó CBS News.

Se estima que ambos tornados tocaron tierra entre las 6:30 y las 7:00 p.m. del jueves, generando impactantes videos en Long Island y Queens. No se reportaron heridos, aunque sí hubo algunos informes de daños, señaló PIX11 News. Un club playero situado cerca de la trayectoria del tornado informó que el fenómeno arrasó sus instalaciones, causando destrucción. “Un tornado azotó ´Sun & Surf´ esta tarde, causando daños importantes en numerosas cabañas y edificios”, comunicó el establecimiento. “Por precaución, Silver Point y Sun & Surf permanecerán cerrados temporalmente hasta nuevo aviso”.

En Jersey City (NJ) los equipos de emergencia rescataron a al menos 69 personas atrapadas en vehículos alcanzados por inundaciones repentinas, informó el alcalde James Solomon. Los rescatistas avanzaron por carreteras con el agua a la altura de las rodillas, utilizando pequeñas embarcaciones inflables para ayudar a los afectados.

El ejecutivo del condado Nassau, Bruce Blakeman, declaró estado de emergencia, movilizando un Centro de Operaciones y manteniendo informada a la población ante cualquier cambio en las condiciones. “Hay informes de personas atrapadas en sus vehículos debido a las inundaciones en la costa sur, y los equipos de emergencia están colaborando en su rescate”, dijo Blakeman, citado por Associated Press. La semana pasada ese condado fue visitado por el mandatario Donald Trump, en apoyo a la campaña de Blakeman por la gobernación de Nueva York.

Más lluvia el fin de semana

Este viernes traerá una tregua al tiempo inestable. Los niveles de humedad disminuirán ligeramente y se espera una combinación de sol y nubes. Las temperaturas vespertinas alcanzarán unos 80 grados F (26C). Pero el fin de semana volverá a aumentar la humedad al regresar los chubascos. Al momento, hay 95% chance de lluvia el sábado y 88% el domingo.

El sábado será el día más fresco, con una máxima cercana a los 76 grados (24C), mientras que el domingo las temperaturas subirán hasta los 80 grados F (26C) aproximadamente. Es posible que persistan algunos chubascos hasta el lunes, aunque se espera que las condiciones mejoren gradualmente con una mayor presencia de sol, al menos hasta el jueves 27 de agosto.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.

Nassau County NY. A mile from Queens. WILD. pic.twitter.com/cBmh9qPrkU — Rob Schmitt (@SchmittNYC) August 21, 2026

?? Queens just swallowed a whole street… On 188th Street the water rose so fast that cars sat trapped like toys.



Drivers climbed out into the flood, then put their shoulders into one vehicle and shoved with everything they had, trying to drag it free before it was completely? — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 21, 2026