David Chocarro sobre su protagónico en ‘La Doña’: “Lloré muchísimo al ver el primer capítulo”

"Creo que si el mundo estuviera dirigido por mujeres nos iría muchísimo mejor"

David Chocarro está listo para que Estados Unidos lo vea en la piel de su nuevo personaje protagónico: Saúl Aguirre, el abogado defensor de mujeres abusadas, en ‘La Doña’ que estrena este martes a las 9/8 PM Centro por la cadena Telemundo.

En exclusiva hablamos con el actor argentino, quien nos contó que lloró muchísimo al ver el primer capítulo, nos confesó que muchas veces ha sido cómplice silente del abuso, dice que sueña con que el mundo esté manejado por mujeres, y habla de su relación con las otras dos protagonistas, Aracely Arámbula y Danna Paola.

Pregunta: ¿Cómo te sientes frente al inminente estreno?

David Chocarro: Es la primera vez que me pasa de terminar de grabar una novela, y que aún no haya salido al aire. El nivel de ansiedad es espantoso. Hace unos días nos sorprendieron con el capítulo uno, vi hasta el primer comercial y está buenísimo. Ellos insisten mucho en que es una serie dramática, y después de verla debo decir que tienen razón, porque la fotografía, la dirección que tiene es de una serie. El trabajo de Carlos Villegas y Carlos Santos es fantástico, y se nota mucho ese trabajo de dirección. Cada escena está pensada y contada no solo desde la historia, sino también desde la manera de moverse las cámaras.

P: Es una novela clásica, pero con historias actuales y reales, y además hecha como serie, ¿crees que el público la va a entender?

DCH: Yo creo que sí porque la estructura sigue siendo la misma, y hay algo familiar hasta inconsciente que sigue estando presente, lo que cambia es la forma de cómo contarlo, y darle este cambio creo que tiene que ver con lo que ha evolucionado el medio, hoy por hoy Netflix, HBO, Fox, las series americanas a las cuales todos tenemos acceso nos levantan la vara, y nos obliga a superarnos y abarcar nuevos públicos… En un momento se creía que solamente las nuevas generaciones iban a mirar este tipo de televisión, y hoy nos damos cuenta que el señor o la señora que toda la vida ha mirado telenovelas, hoy tiene una tablet y mira Netflix, hay que modificarse, y creo que de alguna manera Telemundo lo entendió antes que todos, y está siendo pionero por eso… Creo que también lo está logrando porque vienen desde una convicción, y no desde una desesperación.

P: De todos los personaje que interpretaste, ¿qué significa Saúl Aguirre para tu carrera y para ti como ser humano?

DCH: Para mi carrera es un paso muy grande, actoralmente yo pensé que no iba a ser un desafío muy grande, pero me terminé encontrando, y por suerte antes de comenzar las grabaciones, que tenía una complejidad mucho mayor, Saúl es como una olla a presión que está a punto de explotar todo el tiempo, y tiene su razón, y esas explosiones son las que lo van determinando, van formando su personalidad y va mutando a través de la historia. Hay algo de raíz que es muy lindo de él, que es su nobleza, y eso de algún modo lo rescata porque a su hermana y el esposo de ella los matan a golpes, y eso es lo que marca su norte… Él está dispuesto ha hacer hasta lo imposible para que ninguna mujer vaya a sufrir lo que sufrió su hermana, y su familia vuelva a vivir lo que vivió, se pone orejeras y no le importa nada más.

Pero se choca de frente con el poder, y ahí explota y aparece el verdadero ‘Hullk’ que tenía dentro, y que todos tenemos. Y en lo personal a mí me llena porque de alguna manera puedo soltar esas emociones que quisiéramos vivir algún día, y que también esperamos que nos toque vivir. Como raza humana sabemos que hay cosas que quizás haríamos pero que tenemos que controlar, Saúl pierde el control, y también es muy gratificante ver que alguien pierda el control pero sigue el camino dentro de lo correcto o que sigue ajusticiando a cualquier costo.

P: La serie toca el tema de la violencia de género, ¿cómo viviste estas historias de ficción, y también tomadas de la vida real?

DCH: No hay nadie que no se pueda sentir identificado, uno en la vida diaria convive con estas historias, y uno cuando piensas en abuso, piensas en abuso físico, sexual, mental y no, creo que si el mundo estuviera dirigido por mujeres nos iría muchísimo mejor, las pruebas están a la vista de cómo está el mundo que es un desastre… La mayoría de los dirigentes, y los que mandan son hombres; los mejores pagados son los hombres y los que toman decisiones.

Evidentemente cuando aparece la mujer, que se transforma en jefe en una familia, en una comunidad aparece el instinto materno que el hombre no tiene por naturaleza. Por eso, creo que la mujer tendría que tener un papel más importante en la sociedad, y por eso tenemos que luchar, y no callarnos no solo cuando nos toca vivir algo de cerca, sino también cuando vemos algo así, porque sino estamos siendo cómplices.

Esta historia de alguna manera, y mi personaje y otros, creo que vamos a estar tocando la fibra de muchas gente no solo como personas activas sino también como cómplices, y lo que tiene que ver con el abuso va a tocar todos los temas, y todos son traídos de casos reales, sería increíble que llegue a líderes políticos, porque se van a sentir tocados.

P: ¿Te ha tocado ser denunciante y también ser un cómplice silente?

DCH: Sí, cómplice sí. Cómplices somos todos porque culturalmente estamos acostumbrados, hechos de manera muy machistas, y hay cosas que se nos hacen muy normales hasta que uno no lo entiende o no le dan una explicación lógica para que tu cerebro lo entienda, lo vas a seguir viendo como normal. He sido cómplice muchas veces, y no lo quiero ser más. Ahora como activista nunca lo hice, pero estaría dispuesto hacerlo. Ojalá no nos toque pero estamos rodeados.

P: ¿Cómo fue trabajar con Aracely Arámbula y con Danna Paola?

DCH: En línea generales con las dos ha sido muy bueno. Con Ara se logró mucho más de lo que creo se esperaba lograr. Se hizo muy buen equipo con el director Carlos Villegas y con ella, para romper con esos tabúes y sentarnos a charlar, a repasar las escenas, y poder llevarlas más a fondo… Ese vínculo tiene que ser muy especial porque son personajes que vienen de polos opuestos pero tienen mucho en común, él defiende mujeres abusadas, y ella fue brutalmente abusada y desde ahí se cerró… Saúl está dispuesto a modificarlo, y esos puntos en común había que soltarlos, la pasión tenía que ser un fuego tan grande que no pudieran separarse y eso le agradezco a Aracely, la confianza.

Con Danna se dio de una manera muy poco más simple porque nos hicimos amigos, nos encontramos compartiendo muchas cosas en común desde lo artístico, por fuera de la novela, como la comedia musical, la música, cosas que yo me veo reflejado en sus 20 años cuando yo tenía esa edad, empezamos a darnos cuenta que nos ayudamos tanto mutuamente fuera del set, y eso dentro del set terminó convergiendo en algo mucho más simple de mostrar porque es mucho más real.

P: ¿Por qué la gente tiene que ver este martes ‘La Doña’?

DCH: Porque tiene que darse la posibilidad de dejarse cautivar, se van a sentir muy identificados desde el primer capítulo a través de los personajes, de la historia y de cómo está contada. Al verlo sentí que nos estaban espiando, lloré muchísimo porque hay escenas muy dramáticas, muy conmovedoras, muy esperanzadoras.

