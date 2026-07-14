Regresa el calor extremo a Nueva York y área triestatal: esperan hasta 104F/40C grados
El termómetro puede llegar a 104F/40C hoy y mañana en la región. Además hay un alto riesgo de corrientes de resaca en las playas locales
Desde este martes (11 a.m.) hasta la noche del miércoles (9 p.m.) hay un alerta de calor extremo en Nueva York y el área triestatal.
Se esperan cielos mayormente soleados, con condiciones calurosas, ventosas y de humedad creciente para el martes, y que el miércoles sea el día más caluroso esta semana. Si bien la humedad no será tan agobiante como durante la última ola de calor, hará que la sensación térmica alcance los tres dígitos en algunos puntos el martes y en una zona más extensa el miércoles, detalló ABC News.
“Se esperan valores del índice de calor de entre 101 y 104 °F (38 a 40C) en la mayor parte de la región bajo pronóstico. Recuerde mantenerse hidratado y fresco, así como limitar las actividades y el trabajo al aire libre siempre que sea posible”, advirtió anoche el Servicio Meteorológico Nacional (NWS-NY).
También hoy “existe un alto riesgo de corrientes de resaca en las playas locales orientadas hacia el Atlántico. Extreme las precauciones si entra en el agua, ya que estas corrientes pueden arrastrar incluso a los mejores nadadores”, continuó NWS-NY.
A principios de este mes una ola de calor dejó al menos 3 muertos en NYC y 25 en Nueva Jersey en cuatro días con intervalos de lluvia; algunas zonas alcanzaron los 100 grados Fahrenheit (38 °C), con sensaciones térmicas aún más elevadas. “El calor extremo es mortal. Cada año, aproximadamente 500 neoyorquinos pierden la vida a causa de enfermedades relacionadas con el calor”, declaró la semana pasada Joe Calvello, secretario de prensa de la alcaldía de NYC, citado por ABC News. Sugirió que el número de víctimas no fue mayor porque se tomaron medidas a tiempo, en un “enfoque integral y masivo que involucró a todo el gobierno para responder a la emergencia por calor extremo: abrimos cientos de centros de enfriamiento en los cinco distritos, ampliamos el horario de las piscinas al aire libre e intensificamos la atención a las personas mayores, a los neoyorquinos sin hogar y a otros grupos de mayor riesgo”. La mismo estrategia se ha activado ahora.
Riesgos latentes para todos
Las altas temperaturas también afectan la calidad del aire, pues el calor puede conducir a la formación de ozono a nivel del suelo, un componente importante del smog fotoquímico. NYSDEC tiene dos líneas telefónicas que informan sobre la calidad del aire (1-800-535-1345) y 1-518-402-8478. Para revisar el pronóstico del índice de calidad del aire en el estado Nueva York, pulse aquí. Además, un mapa actualizado sobre la calidad del aire en todo EE.UU. está disponible aquí. También se puede consultar por zona postal en el portal del gobierno AirNow.
Bajo ninguna circunstancia deje niños y mascotas encerradas en un auto, porque ello puede resultar mortal, incluso en minutos. La Academia Estadounidense de Pediatría advierte que la temperatura interna de un automóvil, independientemente de si las ventanas están cerradas o abiertas, puede subir hasta 40 grados F (4.5C) en una hora, incluso si afuera el termómetro marca unos 70F (21C). La mayor parte del aumento de temperatura ocurre dentro de los primeros 15-30 minutos, y ninguna cantidad de sombra es suficiente para proteger a los niños de estos peligros, destaca FDNY.
En contraste, el invierno a principios de este año dejó docenas de muertos en la ciudad por el frío extremo y al menos 6 en Long Island. En 2025 NYC registró 21 decesos directamente relacionados con el calor; esa cifra representó el mayor número de fallecimientos vinculados al calor en la ciudad en al menos una década, así como la única ocasión en que la cifra alcanzó los dos dígitos, destacó New York Post.
Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.
Consejos para prevenir y tratar la hipertermia (temperatura corporal alta):
- Tome suficiente líquido durante el día, tanto agua como jugos de vegetales y frutas. Evite el café y el alcohol.
- Si su casa no tiene aire acondicionado o ventiladores, mantenga las cortinas y ventanas cerradas durante el día y abiertas en la noche.
- Evite el sol. La exposición prolongada siempre tiene consecuencias negativas.
- Trate de vestir ropa de algodón o telas naturales, frescas y livianas, y evitar las fibras sintéticas y los colores oscuros.
- No ejercite al aire libre y evite los lugares demasiados concurridos durante las horas pico de alta temperatura. Se considera que alrededor de las 3:00 p.m. es el momento de mayor calor en el día.
- Ola de calor en Nueva York: ¿por qué no debería darse una ducha fría para refrescarse?
- En NYC hay más de 500 centros de enfriamiento donde la población se puede resguardar del calor. Para encontrar el más cercano, las normas de acceso -algunos sólo son para adultos mayores- y el horario de funcionamiento, puede llamar al 311 o visitar este portal. Muchas piscinas públicas también están abiertas en los cinco condados de 11 a.m. a 7 p.m. (cierran una hora para saneamiento de 3 a 4 p.m.) y hay fuentes activas de agua para refrescarse en diversas plazas, parques y calles. FDNY recuerda que los hidrantes sólo pueden ser abiertos legalmente por su personal.
Adicionalmente, para evitar apagones e incendios, Con Ed recomienda:
- Limitar el uso de electrodomésticos grandes como lavadoras, secadoras, lavavajillas y microondas, entre las 2 y 10 p.m.
- Usar sólo un electrodoméstico grande a la vez en el hogar.
- Limitar el uso de varios unidades de aire acondicionado siempre que sea posible. Si tiene varios equipos, encender sólo uno.
- Usar ventiladores para ayudar a circular el aire. Si abre las ventanas o balcones, no deje niños sin supervisión. Revise cuidadosamente los protectores de las ventanas periódicamente. Las tapas o pantallas no son sustitutos seguros.
- Apagar el aire acondicionado cuando no esté en casa y usar un temporizador para comenzar a enfriar media hora antes de llegar. Configurar la temperatura que le resulte cómoda.