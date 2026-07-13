Ciclosporiasis en 32 estados: cuáles son los síntomas y cuándo puede ser grave

La ciclosporiasis volvió a generar atención en Estados Unidos por el aumento de casos en más de 30 estados. La enfermedad es causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis y suele adquirirse al consumir agua o alimentos contaminados.

El síntoma más característico es una diarrea acuosa que puede ser frecuente e incluso explosiva. Aunque la infección no suele poner en peligro la vida, puede prolongarse durante semanas, reaparecer después de una mejoría y provocar complicaciones en personas vulnerables.

Los síntomas pueden mejorar y luego regresar. Sin tratamiento, la enfermedad puede durar desde algunos días hasta un mes o más, Crédito: Yuriy K | Shutterstock

Cuáles son los síntomas de la ciclosporiasis

Los síntomas suelen comenzar aproximadamente una semana después de consumir el alimento o el agua contaminados, aunque pueden aparecer desde dos días hasta dos semanas después. El CDC señala que la diarrea acuosa es el signo más común. También pueden presentarse:

Pérdida del apetito.

Pérdida de peso.

Cólicos abdominales.

Inflamación y gases.

Náuseas.

Cansancio.

Dolor de cabeza.

Dolores musculares.

Vómitos.

Fiebre leve.

Una característica de la ciclosporiasis es que los síntomas pueden mejorar y luego regresar. Sin tratamiento, la enfermedad puede durar desde algunos días hasta un mes o más, y el cansancio puede continuar incluso después de que desaparezca la diarrea.

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¿La ciclosporiasis puede ser grave?

En la mayoría de las personas con un sistema inmunitario sano, la infección termina resolviéndose y no suele ser mortal. Sin embargo, no siempre es una enfermedad leve.

La diarrea prolongada puede causar deshidratación, debilidad y pérdida importante de peso. El riesgo de una enfermedad más larga o severa aumenta entre personas inmunodeprimidas, pacientes con VIH, personas que reciben quimioterapia, receptores de trasplantes y quienes ya tienen un estado de salud delicado.

También pueden requerir una evaluación más rápida los niños pequeños, los adultos mayores y las personas que no logran retener líquidos.

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Cuándo conviene consultar a un médico

Es recomendable buscar atención médica si la diarrea dura varios días, reaparece después de una mejoría o se acompaña de signos de deshidratación. Entre las señales de alerta están:

Poca orina o color muy oscuro.

Mareos o debilidad intensa.

Boca muy seca.

Dificultad para beber o retener líquidos.

Pérdida rápida de peso.

Fiebre persistente.

Sangre en las heces.

El diagnóstico puede requerir una prueba específica de materia fecal. El CDC advierte que Cyclospora no siempre aparece en los análisis rutinarios y que, en algunos casos, es necesario estudiar varias muestras tomadas en días diferentes.

Cómo se trata la ciclosporiasis

El tratamiento de elección es trimetoprima-sulfametoxazol, un antibiótico que se comercializa con distintas marcas. Debe ser recetado por un profesional de la salud.

La hidratación también es fundamental. Las personas con diarrea deben reponer líquidos y electrolitos, especialmente cuando las evacuaciones son frecuentes.

El CDC advierte que otros antibióticos usados habitualmente contra infecciones intestinales, como metronidazol o azitromicina, no han demostrado ser eficaces contra este parásito.

Cómo prevenir la ciclosporiasis

No existe una vacuna y tampoco hay un método doméstico que garantice eliminar completamente el parásito de los alimentos. Las recomendaciones del CDC incluyen:

Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de manipular frutas y verduras.

Lavar los productos frescos bajo agua corriente antes de cortarlos, cocinarlos o comerlos.

Frotar melones, pepinos y otros vegetales firmes con un cepillo limpio.

Retirar las partes dañadas o golpeadas.

Refrigerar frutas y verduras cortadas dentro de las dos horas siguientes.

Evitar agua y alimentos de procedencia dudosa, sobre todo durante viajes.

Los productos etiquetados como previamente lavados no necesitan volver a lavarse. Además, el CDC aclara que los desinfectantes químicos habituales no necesariamente eliminan Cyclospora.

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¿Lavar frutas y verduras elimina totalmente el riesgo?

No. El lavado ayuda a reducir suciedad y microorganismos, pero no garantiza retirar por completo el parásito cuando está adherido al alimento.

Por eso, además de lavar los productos, es importante mantenerlos refrigerados, separar los alimentos crudos de los cocidos y estar atento a posibles retiros o alertas oficiales.

No suele transmitirse directamente entre personas

La ciclosporiasis se adquiere principalmente al ingerir alimentos o agua contaminados con materia fecal. La transmisión directa entre personas es poco probable porque el parásito necesita permanecer al menos una o dos semanas en el ambiente antes de volverse infeccioso.

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