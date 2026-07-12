Nadine Menéndez ingresa en prisión tras rechazo judicial a nueva prórroga por tratamiento médico

Nadine Menéndez, esposa del exsenador estadounidense Bob Menéndez, se entregó este viernes a las autoridades federales para comenzar a cumplir una condena de 54 meses de prisión, luego de que un juez rechazara su petición para aplazar el inicio de la sentencia debido a un procedimiento relacionado con su tratamiento contra el cáncer de mama.

El juez federal Sidney H. Stein negó la solicitud tras una conferencia telefónica celebrada el jueves y ordenó que Menéndez se presentara antes de las 2:00 p.m. del 10 de julio en la institución designada por la Oficina Federal de Prisiones, reseñó ABC7NY.

Horas después, quedó bajo custodia en el Centro Correccional Federal de Tallahassee, Florida.

La defensa había solicitado extender el plazo hasta el 30 de octubre, argumentando que la mujer, de 58 años, necesitaba completar una cirugía de reconstrucción mamaria considerada médicamente necesaria como parte de su recuperación.

La Fiscalía, informó NBC New York, se opuso a la petición al sostener que la Oficina Federal de Prisiones está capacitada para proporcionar la atención médica requerida a personas privadas de libertad y que no había sido informada de retrasos en el tratamiento.

El mismo juez ya había concedido anteriormente varios meses de aplazamiento para permitir que Menéndez recibiera tratamiento contra el cáncer antes de ingresar en prisión.

En septiembre del año pasado, Nadine Menéndez fue condenada a cuatro años y medio de cárcel tras ser declarada culpable por un jurado federal de participar en un esquema de sobornos junto con su esposo, el exsenador demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez.

Los fiscales sostuvieron que fue intermediaria entre el entonces legislador y tres empresarios, facilitando acuerdos corruptos a cambio de sobornos que incluían dinero en efectivo, lingotes de oro y un automóvil Mercedes-Benz descapotable de lujo.

También fue declarada culpable de colaborar para que su esposo utilizara su influencia política en beneficio de esos empresarios y, en algunos casos, del gobierno de Egipto.

Durante la audiencia de sentencia, Nadine Menéndez afirmó entre lágrimas que había sido manipulada por su esposo y aseguró que él “no era el hombre que pensaba que era”. Sin embargo, el juez rechazó el argumento de que solo seguía las decisiones de su marido y concluyó que su participación en la trama fue deliberada.

La investigación federal cobró notoriedad en 2022, cuando agentes registraron la vivienda de la pareja en Nueva Jersey y encontraron aproximadamente 480 mil dólares en efectivo, lingotes de oro valorados en unos 150 mil dólares y un vehículo de lujo que, según la Fiscalía, estaban vinculados al esquema de corrupción, reportó ABC7NY.

Por su parte, NBC New York recordó que Bob Menéndez renunció a su escaño en el Senado de Estados Unidos tras ser condenado por soborno, extorsión y actuar como agente extranjero. El exlegislador cumple actualmente una pena de 11 años de prisión en una instalación federal de Pensilvania.

Nadine Menéndez anunció que apelará su condena.

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