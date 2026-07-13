NY desafía la expansión de centros de detención de ICE

Aunque la Gran Manzana vive su última semana de pasión mundialista, con millones de personas concentradas en los encuentros deportivos y una ciudad convertida en escenario internacional, hay otro “juego” que no se ha detenido: la agenda federal de deportaciones masivas en Nueva York.

Mientras los reflectores apuntan a los estadios, líderes electos, incluyendo un legislador republicano, organizaciones comunitarias y residentes enfrentan un nuevo frente de preocupación, se trata de tres proyectos vinculados a la inminente instalación de centros de detención migratoria en el norte de Nueva York, específicamente en las localidades de Rochester, Batavia y Newburgh, los cuales podrían ampliar la infraestructura federal de detención en el estado y que según sus críticos avanzan sin suficiente transparencia ni consulta pública.

En este escenario, la gobernadora Kathy Hochul elevó esta semana el tono de la disputa al enviar una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), exigiendo explicaciones sobre estas instalaciones y cuestionando por qué las comunidades conocieron los planes a través de reportes periodísticos y registros públicos, y no mediante comunicación directa del gobierno federal.

“Los neoyorquinos se enteraron de tres proyectos federales de detención migratoria planificados para nuestro estado. Pero no lo supieron por su administración. Lo supieron por registros de contratación descubiertos después de los hechos”, escribió Hochul al secretario del DHS, Markwayne Mullin.

La mandataria recordó en la misiva que su política siempre ha sido cooperar con las fuerzas del orden cuando un individuo ha cometido delitos y existe una orden judicial, pero ante los registros de nuevas detenciones, calificó la estrategia como una “agresión desmedida contra neoyorquinos que respetan la ley”.

“En lugar de centrarse en los peores delincuentes, esta administración está deteniendo a vecinos y compañeros de trabajo, separando familias y construyendo en secreto la infraestructura para detener a aún más personas”, agregó.

DHS: No habrá detalles

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó en un comunicado revelar detalles sobre sus planes, alegando razones de seguridad y asegurando que los agentes del ICE enfrentan un fuerte aumento de amenazas y agresiones.

“El ICE no confirmará la ubicación de sus oficinas porque nuestros agentes enfrentan una campaña coordinada de violencia, que incluye un aumento del 8,000 % en las amenazas de muerte y un incremento del 1,300 % en las agresiones en su contra”, señaló un portavoz de la agencia a medios locales.

Esta nueva disputa ocurre en medio de las advertencias del “zar de la frontera” Tom Holman de intensificar los operativos migratorios en el estado, mientras la administración Hochul impulsa una ley que limita la cooperación de las policías locales con el ICE y prohíbe que sus agentes actúen con el rostro cubierto.

Esta legislación está tratando de ser impugnada por el Departamento de Justicia, tras ser calificada como anticonstitucional.



Los neoyorquinos se enteraron de tres proyectos federales de detención migratoria planificados para nuestro estado. Pero no lo supieron por su administración. Lo supieron por registros de contratación descubiertos después de los hechos" Kathy Hochul – Gobernadora de NY



Proyectos bajo escrutinio

La controversia se concentra actualmente en tres puntos del estado donde autoridades locales y residentes han expresado preocupación por el impacto de nuevas instalaciones vinculadas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En el caso de Rochester, el gobierno federal busca instalar espacios de detención migratoria dentro de un edificio que también alberga otras operaciones públicas, incluyendo un tribunal federal y una guardería.

Esa posibilidad generó oposición de autoridades locales, líderes comunitarios y del juez principal del distrito, quienes cuestionan la conveniencia de ubicar un espacio de estas características en un inmueble con otros servicios públicos y reclaman mayor información sobre el alcance del proyecto.

La gobernadora Hochul aseguró que la iniciativa avanzó sin una coordinación adecuada con las autoridades afectadas.



En Batavia, el DHS planea ampliar la capacidad del Buffalo Service Processing Center con una nueva instalación de aproximadamente 100 camas. Este proyecto fue cuestionado por el congresista Tim Kennedy (NY-26), quien pidió suspender la construcción y entregar información detallada sobre el costo, financiamiento, población que será detenida, infraestructura médica y personal requerido.

Kennedy argumenta que la expansión no responde necesariamente a una amenaza creciente para la seguridad pública y cuestionó que la ampliación de capacidad pueda terminar aumentando la detención de inmigrantes sin antecedentes criminales.



Asimismo, en Newburgh, en el Valle del Hudson, la controversia surgió tras conocerse que ICE habría seleccionado un almacén para convertirlo en una instalación vinculada a operaciones migratorias.

Esta propuesta ya provocó una movilización comunitaria. Cientos de residentes participaron en una manifestación donde denunciaron que la decisión fue tomada “a puertas cerradas” y sin participación de la comunidad.

El rechazo también llegó desde sectores republicanos. El senador estatal Rob Rolison expresó su oposición al proyecto y afirmó que los residentes de Orange County y Newburgh merecen respuestas, respeto y un lugar en la mesa de discusión antes de cualquier transformación del uso de esa propiedad.

Más operativos, más muertes

La preocupación por los nuevos centros de detención ocurre después de meses de intensificación de las operaciones migratorias federales en Nueva York – Nueva Jersey y mientras se eleva la tensión en algunas ciudades por incursiones de ICE que terminan en situaciones de violencia: un colombiano de 26 años con permiso de trabajo fue identificado este lunes como la víctima mortal del tiroteo en el que estuvo involucrado ICE en la ciudad de Biddeford, en el estado de Maine.

“Estamos presenciando las consecuencias de permitir que una agencia federal opere con impunidad, en secreto y con una fuerza sin control. Cuando se despliegan agentes armados y enmascarados contra las comunidades sin que exista rendición de cuentas, la gente muere”, reaccionó Hannah Stauss, co fundadora del movimiento Hands Off NYC.

La activista recordó que hace menos de una semana, agentes federales supuestamente asesinaron a Lorenzo Salgado Araujo mientras conducía hacia su trabajo en Texas. Hace seis meses, Renee Good y Alex Pretti fueron asesinadas en las calles de Minneapolis, y Keith Porter en Los Ángeles.

“Este año, ICE ha matado a tiros a 11 personas. Desde enero de 2025, al menos 52 personas han muerto en los centros de detención del ICE. Nueva York mantiene su firme solidaridad con Maine y con las comunidades de todo el país que se alzan contra la violencia de esta agencia federal”, agregó.

Arrestos callejeros

En paralelo, una investigación de The City Reporter, basada en la revisión de más de 1,200 demandas judiciales federales presentadas entre el 15 de octubre de 2025 y el 15 de marzo de 2026, identificó 430 arrestos callejeros realizados por ICE en el área metropolitana de Nueva York, incluyendo Long Island y Nueva Jersey.

Según la investigación, este tipo específico de arrestos se incrementaron durante los últimos meses y ocurrieron en escenarios cotidianos, como calles residenciales, lugares de trabajo o cerca de viviendas.

Detrás de todas estas historias de 2026, hay un solo dato preciso, más allá de las anécdotas, los testimonios e historias de resistencia y separación familiar: 212% ha aumentado los arrestos callejeros de ICE en la ciudad de Nueva York.

En esta misma dirección, de acuerdo a datos compartidos por la plataforma Documented, los arrestos pasaron de un poco más de mil en los últimos seis meses de la administración de Joe Biden, a más de 3,000 en los primeros seis meses de la administración Trump.

En lo que va de año no hay datos precisos, de cuántos operativos de La Migra se han registrado en las calles. Eso sí, la sensación de miedo que no puede medirse, sí se empezó a expresar claramente en la soledad de algunos espacios como restaurantes y bares latinos.

“Aquí en Corona en el Mundial de Fútbol pasado, los bares y restaurantes estuvieron a reventar. Ahora estuvieron llenos, pero no con la euforia esperada, tomando en cuenta que el evento se realizó aquí y que los duelos de México, Colombia y Ecuador paralizaron a este país. Pero sé de muchos clientes que prefirieron estar en casa por miedo a una redada”, indicó a El Diario el propietario de un bar en la Avenida Rooselvelt.

Comunidades latinas bajo presión

Uno de los hallazgos principales de The City Reporter fue la concentración de estos operativos en comunidades latinas. Este medio ponderó que “más del 93% de las personas detenidas en las calles que presentaron demandas eran originarias de países latinoamericanos, aunque los latinos representan aproximadamente el 66% de los inmigrantes sin estatus legal en la región”.

Dentro de la ciudad de Nueva York, la investigación identificó 81 arrestos callejeros, siendo Corona, Queens, el vecindario con mayor número de casos documentados.

El reporte describió cómo algunos inmigrantes fueron detenidos en momentos comunes de la vida diaria: comprando alimentos, caminando hacia el trabajo, sacando la basura o llevando a sus hijos a actividades deportivas.

Arrestos callejeros: