VIDEO: Mujer de Nueva Jersey arroja un gato desde un tercer piso

Policías arrestaron a la responsable de este acto de crueldad animal. Advertimos que las imágenes son muy fuertes

Autoridades de Nueva Jersey arrestaron a una mujer que arrojó a la calle a un gato desde un tercer piso.

Un video que circula en redes sociales muestra a la mujer arrojando al felino mientras otra persona rie. El animal cae en el concreto y se le ve inmóvil por unos segundos.

La mujer, identificada como Tikeeman Lassiter, de 19 años, fue arrestada en Newark después que otros residentes reportaron el acto a las autoridades.

Se conoció que el gato sobrevivió la caída, aunque fue llevado a una clínica veterinaria para tratamiento. El animal ahora está a cargo de New Jersey Society for the Prevention of Cruelty to Animals a la espera de ser adoptado.

La mujer fue acusada de crueldad animal según NJ.com.