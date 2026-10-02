Cáncer oral: Los síntomas silenciosos que nunca debes ignorar

Las zonas de la boca donde se puede desarrollar el cáncer oral son: la lengua, labios, encías, interior de las mejillas, suelo de la boca o paladar. Asimismo, algunas lesiones de esta enfermedad son visibles, pero otras no, por lo que muchos se suelen confundir con problemas dentales menores.

Incluso, el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos (NCI) advierte que algunos tumores pueden no producir síntomas en sus primeras etapas. En este sentido, es vital conocer las señales de alerta del cáncer oral y así poder detectarlo a tiempo.

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5 síntomas silenciosos de cáncer oral que no debes ignorar

1. Una llaga que no sana

Una herida o úlcera que permanece durante semanas merece atención, especialmente si aparece en el labio, las encías, la lengua o el revestimiento interno de las mejillas. Además, el NCI incluye entre los signos del cáncer de la cavidad oral una llaga que no cicatriza.

No quiere decir que toda lesión persistente sea cancerígena. Las infecciones, traumatismos y otros problemas de la boca también pueden provocarla. Sin embargo, si no desaparece o empeora conviene acudir al dentista o al médico para determinar su causa.

2. Bultos o zonas endurecidas en la boca o el cuello

Un bulto, crecimiento o área de tejido más grueso de lo normal no debe pasar desapercibido. Puede aparecer en los labios, las encías, la lengua o dentro de la boca, e incluso una masa en el cuello.

El problema es que algunos de estos cambios pueden ser indoloros, por lo no suelen detectarse.

3. Manchas blancas o rojas

Una zona blanca o roja persistente en la lengua, las encías o el revestimiento de la boca también requiere supervisión médica. Estas lesiones pueden corresponder a leucoplasia o eritroplasia, alteraciones que pueden ser potencialmente precancerosas.

Al igual que los bultos, tampoco causan dolor por lo que suelen ignorarse.

4. Dificultad para tragar o mover la lengua y la mandíbula

Los problemas para masticar, tragar, hablar, abrir la boca o mover la lengua pueden aparecer cuando una lesión afecta estructuras de la boca o la garganta. También puede existir la sensación de que algo está atrapado en la garganta.

Estas molestias tienen muchas causas posibles, pero si son persistentes necesitan evaluación. Asimismo, el NCI incluye la dificultad para tragar, abrir completamente la boca y mover la lengua entre las señales asociadas con cáncer orofaríngeo.

5. Dolor de oído sin una causa evidente

Debido a las conexiones nerviosas compartidas, algunos cánceres de la garganta pueden producir dolor referido hacia el oído. La señal adquiere mayor importancia cuando aparece junto con dolor al tragar, una masa en el cuello, cambios en la garganta o una lesión persistente en la boca.

¿Cuándo hay que consultar con un médico?

Una lesión, mancha, bulto, dolor o cambio en la boca que persiste debe ser evaluado por un dentista o médico. El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS) recomienda consultar ante una úlcera de más de tres semanas, mientras que otras señales como los mencionadas también justifican una revisión.

Cabe destacar que presentar alguno de estos síntomas no significa automáticamente que exista cáncer. Muchos tienen explicaciones benignas. por lo que la evaluación profesional va a determinar si hacen falta pruebas adicionales y, cuando corresponde, una biopsia.

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