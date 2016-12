Mató a su hijo de 4 años porque le venía otro en camino

Investigadores revelan que la novia de Issac Durán quedó embarazada y por eso el joven decidió matar a su otro hijo por no podría mantener a dos

Foto: (Pool photo by Jefferson Siegel)

Haber arruinado su vida y el no poder pagar más manutención a su hijo Miguel de cuatro años porque ahora su novia también había quedado embarazada, fueron algunas de las razones que dio Isaac Durán al explicar por qué cometió el doble asesinato de su exmaestra y el niño que tuvo con ella en el 2012.

El joven de 23 años fue presentado el miércoles en la Corte Criminal de Manhattan, donde formalmente fue impuesto de dos cargos criminales de homicidio en primer grado y dos de homicidio en segundo grado.

Durante la comparecencia en la corte los fiscales presentaron los macabros detalles de los asesinatos y lograron que el juez aceptara la petición de no dejarlo libre bajo fianza. De ser hallado culpable, Durán enfrenta una condena de vida tras las rejas.

Según la acusación, el pasado 22 de diciembre Durán estranguló con un cable de electricidad a Felicia Barahona, de 36, quien fue su exmaestra en la escuela secundaria Dewitt Clinton en El Bronx, y con quien mantuvo una relación romántica de la que resultó un hijo, a quien también asesinó ese mismo día usando el cable de una computadora y luego dejando el cuerpecito en la bañera llena de agua.

Investigadores le indicaron al New York Post que el acusado expresó gran preocupación porque no iba a poder mantener a dos hijos, y por eso decidió matar al que había tenido con Felicia, porque era un hijo no deseado y había sido el producto de la manipulación de la mujer cuando él apenas tenía 17 años.

“Durán tiene un trabajo con una paga muy baja, y por ello sentía que no podría mantener a su nuevo hijo porque debía dar manutención a su primogénito”, dijo la fuente policial al Post, agregando que “él pensó que al matar a su primer hijo, no tendría más esa responsabilidad”.

Los cuerpos de la madre y su hijo no fueron encontrados sino cuatro días más tarde, el pasado lunes, luego que el casero llamó al 911 alertando de un rancio olor que salía del apartamento.

Barahona inició su romance con Durán cuando él era apenas un adolescente de 15 años, pero no tuvieron relaciones sexuales hasta que el menor cumplió la edad permitida por ley, a los 17. La entonces maestra no permitía al chico usar protección, y por ello quedó embarazada en el 2011.

El por este escándalo la exmaestra de ciencias perdió su trabajo con el percibía un sueldo anual de $73,000.