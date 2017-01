Última Hora: Al menos 20 heridos al descarrilarse tren del LIRR en Brooklyn

Las autoridades informaron que un tren del LIRR se descarriló esta mañana en el Atlantic Terminal, en Brooklyn, dejando al menos 20 personas con heridas menores.

Hasta el momento no se ha reportada de la suspensión del servicio en otras líneas del LIRR, pero la Autoridad Metropolitana de Transportes (MTA), indicó que el incidente de seguro provocará retrasos en el servicio.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:30 a.m. en plena “hora pico”.

-Noticia en desarrollo.

UPDATE: Initial reports indicate about 20 hurt in Brooklyn #LIRR derailment; injuries appear to be minor. https://t.co/zeBaSKRR5K pic.twitter.com/8Uoqq8M1Bs

— NBC New York (@NBCNewYork) January 4, 2017