Durante décadas la cárcel de Rikers Island se ha convertido en centro de críticas debido a la cultura de violencia que impera en ese establecimiento, donde unos 60 reclusos han perdido la vida en los últimos 5 años.

Y aunque autoridades municipales anteriores habían determinado que el penal debería cerrarse en agosto del próximo año, ya se sabía que la Ciudad no podría cumplir con ese mandato, debido a retrasos en proyectos, la pandemia del COVID y otras fallas, pero el alcalde, Zohran Mamdani acaba de presentar un plan detallado que busca clausurar el penal de manera definitiva para el 2032.

Así lo aseguró el burgomaestre, quien presentó una hoja de ruta, en la que se reconoce que “durante casi un siglo, Rikers Island ha fallado”, tanto a los reclusos como a sus familias y comunidades y al personal penitenciario, debido a la violencia, el abandono y “condiciones inhumanas”, por lo que reconoce que “es hora de cerrarlo”.

El Alcalde destacó que dentro del plan de acción para reemplazar a Rikers Island por un “sistema penitenciario más seguro y humano”, además de construir cuatro centros carcelarios más pequeños en la ciudad, para llevar a los reclusos, se está trabajando en plazas terapéuticas descentralizadas, para que los internos tengan los servicios que necesitan, incluyendo atención médica especializada y tratamiento de salud mental. Esta iniciativa cobra vital importancia especialmente cuando se sabe que casi la mitad de la población de Rikers tiene condiciones mentales.

El plan incluye la apertura de nuevas instalaciones, a las que define como “más seguras y humanas”, ubicadas más cerca de los tribunales y del transporte público para facilitar el acceso a las audiencias y a los proveedores de servicios. Entre ellas se menciona la apertura de las dos Unidades de Alojamiento Terapéutico Externas que de la mano de NYC Health + Hospitals/Woodhull y NYC Health + Hospitals/North Central Bronx para el año 2028.

En cuanto a los penales que existirán en cuatro condados, se anunció que el cronograma detalla que el de Brooklyn se abrirá en 2029, los de Queens y El Bronx, en 2031 y el de Manhattan en 2032. En el aso de el penal de mujeres de Queens, se destaca en el nuevo plan que habrá una reducción del número de plazas, de 450 a 250, debido a un trabajo para sacar a más mujeres del sistema penitenciario hacia programas comunitarios.

La reestructuración y modernización del Departamento de Correccionales es el otro componente del plan, con lo que según destacan, busca garantizar que los desafíos operativos que se enfrentan actualmente en Rikers Island no se trasladen a las nuevas instalaciones. Para ello habrá una inversión adicional de $50 millones de dólares en programas para internos, que serán destinados en educación, formación profesional, desarrollo laboral, arte, música y actividades terapéuticas. La puesta en marcha de nuevos programas será en la primavera de 2027.

Asimismo, se plantea una reconfiguración de la capacitación para el personal penitenciario, que incluye intensas mentorías en el puesto de trabajo, formación entre pares y recursos educativos, como preparación para la transición a las nuevas instalaciones carcelarias. Esta formación arrancó en el último trimestre del 2026.

Otro de los detalles anunciados tiene que ver con la introducción de nueva tecnología para los internos, lo que incluye tabletas con información y recursos educativos, legales y de resocialización.

“Ha llegado el momento de cerrar definitivamente Rikers Island. Durante décadas, los neoyorquinos han exigido un sistema penitenciario que sea seguro y humano. Y este plan nos encamina a lograr precisamente eso: cerrar Rikers, reducir la prisión preventiva, abordar los retrasos judiciales que privan a las personas de su derecho a un juicio rápido, e invertir $130 millones de dólares en programas de apoyo basados ​​en evidencia que ayudan a romper los ciclos de encarcelamiento”, aseguró el mandatario, quien dio su palabra de que el penal se cerrará.

“Tenemos la obligación legal y moral de cerrar Rikers. En colaboración con el Concejo Municipal, los tribunales y organizaciones sin fines de lucro, cumpliremos con este objetivo, tanto por el bien de las personas bajo nuestra custodia y el personal que las atiende, como por las víctimas de delitos y todos los neoyorquinos”, manifestó Mamdani

El plan advierte además que la inversión en la supervisión comunitaria y en servicios que ayudan a las personas a construir vidas estables, incluyendo vivienda, educación, asistencia para el empleo, así como atención y tratamiento de salud mental, serán partes fundamentales del esquema.

“Estas inversiones ayudan a las personas a cumplir con sus comparecencias ante el tribunal, evitar ser detenidas nuevamente y abordar las circunstancias que contribuyen a la delincuencia y la violencia futuras”, advierte el plan.

Asimismo se menciona que los casos deben ser resueltos con mayor prontitud para que nadie tenga que pasar más de lo necesario en la cárcel, y que las víctimas no tengan que esperar por justicia “debido a demoras interminables”.

“También colaboraremos con las víctimas, las organizaciones que les brindan apoyo y los fiscales de distrito para identificar necesidades no cubiertas y fortalecer el acceso a servicios y apoyos fundamentales. Esto incluye asesoramiento especializado en el manejo de traumas, alojamiento de emergencia, asistencia financiera y ayuda para navegar el proceso penal, con el fin de promover la seguridad, la estabilidad y la recuperación de las víctimas”, señala la hoja de ruta.

Planes reinstalados por el actual alcalde, como el proyecto Just Home, que anteriormente se encontraba paralizado, que reanudará la creación de la primera vivienda con servicios de apoyo de la ciudad, destinada a neoyorquinos con necesidades médicas que salen de prisión, con 58 apartamentos tipo estudio, recalcó la Ciudad “brindarán estabilidad a neoyorquinos que estuvieron encarcelados, ubicados en el campus de NYC Health + Hospitals/Jacobi”.

La meta de la administración Mamdani es que la población carcelaria de Rikers, actualmente estimada en aproximadamente 6,600 personas, baje a 4,100 para finales de 2032, incluyendo a no más de 220 mujeres. El objetivo es que para el 2029, cuando se abra el penal de Brooklyn, la población carcelaria haya bajado a no más de 5,500 personas.

El Comisionado del sistema carcelario de la Gran Manzana, Stanley Richards, reconoció que se han hecho progresos sustanciales para reducir la población penitenciaria en Rikers, donde llegó a haber 20,000 reclusos y actualmente la cifra es cercana a los 6,600, y dijo que el panorama luce positivo para implementar mejoras y cambiar el sistema carcelario.

Reclusos de Rikers Island recibirán tratamiento especializado cuando sufran condiciones graves. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martinez | Impremedia

“Tenemos una oportunidad extraordinaria para reemplazar instalaciones anticuadas y deterioradas por un sistema moderno, diseñado en torno a nuestra misión de transformar vidas y dotar a las personas de las habilidades y el apoyo que necesitan para prosperar al regresar a sus comunidades. Sin embargo, aunque las condiciones físicas del futuro sistema —distribuido por los condados— son fundamentales, solo representan la mitad del desafío”, dijo el funcionario.

“También debemos fomentar una cultura más segura y solidaria dentro de nuestras cárceles actuales (…) Y como comisionado, he propuesto un principio sencillo: las personas, primero. Esto significa centrar cada estrategia en la dignidad y la humanidad de nuestro personal, de las personas bajo nuestra custodia, de sus familias y de cualquier neoyorquino que tenga contacto con el Departamento Correccional”, agregó el jefe de las cárceles de la Gran Manzana.

Asimismo, el Comisionado recalcó que ese trabajo se realizará en estrecha coordinación con autoridades federales, incluidos el responsable de la implementación de medidas correctivas (Remediation Manager) y el supervisor del caso Nunez (Nunez Monitor). También la Junta de Correccionales (Board of Correction), la Comisión de Correccionales del Estado de Nueva York, defensores, colaboradores comunitarios y neoyorquinos del común.

Datos

2027 era el año pautado para cerrar Rikers Island

2032 ahora será el año presupuestado para la clausura

4 penales pequeños albergarán a la población carcelaria

2029 será el año en que se abra la cárcel nueva de Brooklyn

2032 será el año en que se inaugurarán los penales nuevos de El Bronx y Queens

2032 será el año en que estará terminado el penal nuevo de Manhattan

20,000 reclusos llegó a haber en Rikers

6,600 en promedio hay actualmente

5,500 reclusos es la meta para el 2029

4,100 es la meta de internos para el 2032

220 de ellos mujeres

Detalles del Plan