Las barras clásicas Hershey’s Milk Chocolate podrán conseguirse por 5 centavos en Walmart el miércoles 25 de noviembre. La promoción comenzará a las 9:00 a.m., hora del Este, y tendrá un límite de cinco por persona, hasta agotar existencias. En las compras presenciales, el descuento se obtendrá mediante un reembolso.

Cómo obtener el precio de 5 centavos en Walmart

Quienes compren en Walmart.com deberán tener una cuenta de Walmart y seleccionar la opción de recoger el pedido en tienda.

La oferta no estará disponible para envíos de Walmart a domicilio. Tampoco se podrán aplicar descuentos adicionales.

Si prefieres comprar directamente en el establecimiento, tendrás que pagar primero el precio completo de la barra.

Después deberás subir una fotografía del recibo a la aplicación Ibotta para recibir el reembolso correspondiente.

Por eso, en esta modalidad el precio de 5 centavos no se aplicará directamente en la caja. El límite seguirá siendo de cinco barras por persona.

La oferta se realizará un día antes de Acción de Gracias y recuperará el precio original con el que se lanzó la barra en 1900.

Hershey’s organiza la promoción para celebrar el estreno de HERSHEY, la película sobre Milton Hershey y su esposa, Catherine ‘Kitty’ Hershey.

Amazon también participará, con otras condiciones

Amazon Grocery ofrecerá las barras a 5 centavos desde las 9:00 a.m., hora del Este, con entrega el mismo día donde el servicio esté disponible.

Entre las áreas metropolitanas participantes figuran Filadelfia y Chicago, aunque la disponibilidad dependerá de la dirección de entrega.

En Amazon, el máximo será de dos barras por persona y las cantidades serán limitadas.

Hershey’s publicará en sus redes sociales un código promocional para obtener envío gratuito en direcciones elegibles.

Los impuestos se calcularán sobre el total de la compra y podrían aplicarse cargos adicionales para quienes no tengan Amazon Prime o elijan envío acelerado.

No se admitirán descuentos adicionales.

En Times Square se podrán comprar hasta 10 barras

Las tiendas Hershey’s Chocolate World de Hershey, Pensilvania, y Times Square, en Manhattan, también venderán las barras por 5 centavos.

La promoción comenzará a las 9:00 a.m. en Pensilvania y a las 10:00 a.m. en Times Square, ambas en horario del Este.

En esos establecimientos, el límite será de 10 barras por persona, hasta agotar existencias.

La oferta corresponde a las barras clásicas de chocolate con leche.

La colección especial de empaques de inspiración antigua, que Hershey’s lanzó por separado para acompañar la película, no forma parte de la promoción de 5 centavos.

Esos productos se venden a diferentes precios en cada comercio.

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