J Balvin: Mira el ‘chiste’ que casi lo lleva al hospital

Advertencia: Es algo que no debes repetir

Tal como te contamos Nicky Jam se casó este fin de semana con su prometida Angélica Cruz, en Medellín, Colombia. Una de las celebridades invitadas a la boda fue J Blavin, quien además se disfrutó la fiesta de principio a fin, tanto que casi termina el el hospital.

El propio J Balvin fue el que compartió el ‘chiste’ en las redes sociales. ¿Qué hizo? Ya casi al final de la fiesta y en medio del baile, pidió que hicieran espacio en la pista de piso de luces y quizo hacer un salto para atrás como si fuera un atleta de las olimpíadas.

Con lo que no contó es con que le iba a salir mal, el cálculo no fue el correcto, o los sentidos ya no estaban tan despiertos como necesitaba, y terminó golpeándose contra el piso.

El único material de la fiesta de nicky jam !!! LA CAÍDA MÁS HP DEL MUNDO 😂😂😂😂😂😂😂😂😂⚡😂😂⚡😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂⚡😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 wait for it A video posted by J Balvin (@jbalvin) on Feb 5, 2017 at 8:17am PST

Nos comunicamos con la oficina de J Blavin, quienes nos confirmaron que solo se trató de un golpe menor y que el cantante está en perfectas condiciones, por eso mismo él compartió el video. Aunque sin duda no es recomendable para que nadie haga en su casa.