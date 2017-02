El presidente Trump dice que duerme muy poco

El republicano cuenta que comienza a trabajar a las 5 a.m. y a veces termina a la 1 a.m.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que trabaja “largas horas”, por lo que duerme muy poco.

En una entrevista con Fox News, el mandatario republicano dijo que comienza a trabajar a las 5 a.m. y regularmente termina entre las 12 a.m. y la 1 a.m.

Eso le deja sólo entre cuatro y cinco horas para dormir.

Agregó que su rutina matutina incluye desayunar, leer los periódicos y ver un poco de televisión.

Reconoció que ser presidente puede ser “surreal, en cierta medida” y está sorprendido del “tamaño, la magnitud de todo”.

Y agregó: “tienes que superarlo porque hay mucho trabajo que hacer”.