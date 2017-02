De Blasio se enfrenta a ´La Migra’ por indocumentado preso

El presunto pandillero que había sido liberado de Rikers Island, fue detenido de nuevo por ICE al asegurar que ponía en riesgo la seguridad

El caso de Estivan Rafael Marques Velásquez, un joven salvadoreño arrestado en las redadas realizadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) la semana pasada en Nueva York, ha encendido más las tensas relaciones entre las autoridades federales y el gobierno municipal de la Gran Manzana sobre el tema de los indocumentados.

El inmigrante de 19 años estuvo detenido cinco meses en la cárcel de Rikers Island por el delito de conducta desordenada en público, una ofensa menor que no está incluida dentro de la lista de 170 crímenes que son causales para que Nueva York entregue a un indocumentado a ICE.

Y aunque el alcalde Bill de Blasio afirma que el residente de Queens no representa ninguna amenaza para la seguridad pública, y por ello no lo entregó a ‘La Migra’ el pasado jueves cuando salió de prisión, los oficiales de ICE lo detuvieron ese mismo día aduciendo que es un pandillero declarado de la mara MS-13, por lo que permanece en espera de ser deportado.

ICE consideró que el proceder de administración municipal en este caso fue equivocado por intentar proteger a un “criminal”, y por no respetar la orden que había emitido al Departamento de Correccionales (DOCCS) en mayo de 2016 contra Marques para que fuera sometido a custodia federal.

De acuerdo con la agencia de Inmigración, el joven, quien fue impuesto de cargos de posesión criminal de un arma en cuarto grado y conducta desordenada, entró a Estados Unidos ilegalmente y en noviembre de 2015 un juez ordenó su deportación.

Thomas R. Decker, director de terreno de la oficina de remoción de ICE, rechazó el proceder de la Ciudad, al considerar que está creando un ambiente potencialmente inseguro, y defendió la captura del salvadoreño.

“Este hombre admitió ser miembro de una pandilla violenta de la calle y fue puesto en libertad de nuevo en la comunidad. Cumplir una solicitud de detención no es algo político, se trata de mantener seguros a los ciudadanos de Nueva York”, aseguró Decker.

Pero la Administración De Blasio defiende su proceder en el caso del salvadoreño, de quien niega haberse comprobado ser un pandillero, e insiste en que hará valer la política de “ciudad santuario” que limita la colaboración con las autoridades federales de inmigración en la detención de indocumentados, a pesar de la amenaza de las autoridades federales de que le retirará millones en fondos a la Gran Manzana.

“El detenido fue puesto en libertad después de declararse culpable y cumplir su sentencia por un delito que no califica como un delito violento o grave bajo las leyes locales de la Ciudad”, le dijo a El Diario Rosemary Boeglin, vocera de la Alcaldía. “Su afiliación a pandillas no está respaldada por evidencia asociada a mínimos estándares constitucionales”.

La representante de la administración De Blasio advirtió que la Ciudad no protegerá a criminales, pero reiteró una vez más que este no es el caso. “Cuando ICE presenta evidencia de que un individuo bajo nuestra custodia ha sido convicto de un crimen serio o violento –que amenaza la seguridad pública– sí cooperamos completamente”, dijo Boeglin. “Esta Administración y nuestro departamento de Policía no creen que hacemos más segura nuestra ciudad desgarrando familias y comunidades innecesariamente”.

Defienden leyes de NYC

Asimismo, Robin Levine, vocera del Concejo Municipal destacó que ese organismo rechaza el proceder de ‘La Migra’ con el joven indocumentado y aclaró que las leyes de detención de Nueva York fueron redactadas en estrecha consulta con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y expertos líderes en seguridad pública para no proteger a quienes representan amenazas reales a la seguridad pública.

“Este detenido nunca fue declarado culpable de un delito violento, y no había evidencia creíble que lo vincularan a una pandilla”, enfatizó la vocera, recalcando que la ciudad de Nueva York seguirá levantándose contra los atropellos de las políticas del gobierno de Trump.

“Este arresto es simplemente el último ejemplo de las destructivas políticas de inmigración de ICE y el Concejo Municipal continuará usando todos los recursos a nuestra disposición para proteger y defender los derechos de los inmigrantes de nuestra ciudad”, dijo.

Entre tanto, la defensora del pueblo Letitia James también rechazó la manera como ICE actuó y dijo: “No vamos a elegir entre nuestra seguridad y nuestros valores. Deportar a personas que no han cometido crímenes violentos es equivocado, y trae desconfianza y miedo a nuestras comunidades. Nos enfrentaremos a la influencia federal y continuaremos honrando nuestro papel como ‘ciudad santuario’“.

La senadora estatal Marisol Alcantara, quien promueve que Nueva York cree leyes que respalden al estado como santuario para proteger indocumentados, mencionó que un caso particular no puede socavar los esfuerzos que se han hecho.

“Condeno la violencia de pandillas y los crímenes violentos en todas sus formas y creo que nuestra sociedad debe procesar a los miembros de pandillas con todo el peso de la ley”, dijo. “Sin embargo, no podemos permitir que las preocupaciones sobre este caso particular abrumen las protecciones que Nueva York ha puesto en marcha para proteger a nuestra población indocumentada”.

El senador estatal Martin Golden criticó a la administración de Blasio por no haber cooperado con ICE en el caso del salvadoreño. “Cuando ICE tiene una orden de detención sobre un inmigrante ilegal con antecedentes penales, debe ser entregado al gobierno federal – sin hacer preguntas”, comentó. “Hay que sacar de aquí a las personas bajas que están cometiendo delitos”.