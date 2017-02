Educación sexual: ¿Asignatura pendiente en escuelas de NYC?

El Concejo Municipal analizará una nueva legislación para que el currículo sobre sexualidad sea más amplio, diverso y efectivo, aunque las autoridades de Educación y Salud defienden su desempeño

Sonia Martínez tiene dos adolescentes de 15 y 17 años, y aunque asegura que son “muchachitos sanos”, ve con preocupación la manera tan “ignorante” y “confusa” en que sus hijos hablan de sexo. La madre colombiana culpa principalmente a las escuelas, por no abordar los temas de frente y de manera incluyente, pues asegura que mientras los jóvenes son bombardeados en la calle por una cultura errónea sobre la sexualidad, en las aulas el tema sigue siendo tabú.

“Yo trato de hablarles, pero como soy mujer ellos muchas veces no me quieren escuchar. Y cuando los oigo hablando con sus amigos me impresionan las barbaridades que dicen”, comentó la madre soltera. “Se refieren muy feo a las muchachas, tienen comentarios homofóbicos de sus compañeritos y se la pasan cantando ese reaggetón que dice puras vulgaridades sobre sexo… creo que necesitan aclarar muchas dudas”.

Y aunque desde el 2011 el Departamento de Educación de Nueva York ordenó incluir puntos específicos sobre educación sexual en los currículos de las escuelas media y secundaria, como las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos, la presidenta del Concejo Municipal Melissa Mark-Viverito, aseguró que están fallando seriamente en su implementación ya que no es una educación integral.

“A pesar de que las investigaciones muestran la relación que hay entre la educación sobre salud sexual con mejores resultados para los estudiantes, en la mayoría de las escuelas públicas de la ciudad no se les enseña de la manera en que se debería”, aseguró la presienta, destacando que el currículo dejó por fuera temas importantes y que deben ser incluidos como la diversidad y discusiones sobre cómo prevenir y tratar el trauma del abuso sexual.

Es por esto que en los próximos días el Concejo Municipal analizará un proyecto de ley para crear una fuerza de trabajo que revise el plan de estudios actual y la manera como se está implementando, y así evitar que la educación sexual se enseñe a medias en las escuelas de la Gran Manzana.

“Este grupo de trabajo consultará con expertos en salud, padres y maestros para desarrollar recomendaciones para mejorar y expandir cómo se enseña la sexualidad en todas las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York”, comentó Mark-Viverito, advirtiendo que las escuelas no pueden quedarse en la era de las abejitas y el polen. “Si no proporcionamos a nuestros jóvenes el conocimiento que necesitan para tomar decisiones saludables y bien informadas sobre sus cuerpos, no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades como Ciudad”.

Inclusión LGBT

El proyecto de ley pretende además promover una educación sexual integral en todos los grados escolares, que reivindique de paso la igualdad y el respeto de comunidades como la LGBT.

“Como hemos visto, la unidad no siempre garantiza la igualdad. Por eso debemos crear diálogos abiertos sobre raza, género y sexualidad. Por lo tanto, abordaremos esos asuntos difíciles de manera directa garantizando que los estudiantes tengan los conocimientos que necesitan para aprender y que los educadores tengan las herramientas que necesitan para discutir la diversidad en el aula”, agregó Mark-Viverito.

El concejal dominicano Ydanis Rodríguez manifestó su respaldo a la propuesta de ley, y aseguró que si los niños se educan desde el principio, habrá menos hijos no deseados y mayor salud sexual.

“Todos los jóvenes estudiantes de nuestra ciudad deben tener educación sexual en el aula cuando lleguen a la edad adecuada. Este es un conocimiento básico que puede proporcionar resultados más seguros y más conscientes para nuestros jóvenes neoyorquinos, reduciendo la tasa de enfermedades sexuales y el embarazo en adolescentes”, mencionó.

La profesora Christy Castaño, quien trabaja con niños de kinder en una escuela en Brooklyn, coincide en que la educación sexual impartida en las escuelas está atrás y considera que debe ser extensiva a los padres de familia.

“Creo que debería haber un currículo que acepte a todo el mundo y que hable sobre la sexualidad y otros temas amplios desde temprana edad, porque los niños pequeños ya tienen muchas preguntas y exploran su cuerpo. Yo noto como muchos padres se alarman porque no tienen las herramientas necesarias”, comentó la maestra.

Castaño añadió que el currículo actual tiene las clases de salud que incluye sexualidad, pero está para secundaria. “Creo que a esa edad ya es muy tarde, por lo que sería mucho mejor presentarlo de una manera adecuada a una edad más pequeña, tocando además otros temas como el abuso”.

DOE responde a críticas

A pesar de las críticas de los concejales, de padres de familia y maestros sobre las fallas que las escuelas están teniendo a la hora de enseñar a los menores sobre sexualidad, el Departamento de Educación de la Ciudad (DOE) defendió su desempeño.

“Como parte del compromiso del DOE de proveer a cada estudiante una educación de alta calidad, requerimos educación integral de salud, que incluye temas sobre salud sexual en la escuela media y preparatoria. Proporcionamos a los estudiantes lecciones de salud precisas y apropiadas para sus edades, lo que les ayuda a desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios para tomar decisiones saludables y seguras”, aseguró Toya Holness, vocera del Departamento de Educación.

La funcionaria recalcó que en las escuelas de la Gran Manzana se suministran guías detalladas sobre el currículo de educación que el DOE recomienda para la escuela intermedia y secundaria, que cubren una amplia gama de temas, incluyendo la salud sexual.

Incluso ya en el 2015 la Ciudad ordenó que se impartieran clases sobre el uso del condón, algo que hasta esa fecha sólo podía ser enseñado en las enfermerías a solicitud de los estudiantes. Pero todavía si un padre no desea que su hijo asista a estas clases puede manifestarlo.

Entre tanto, Roger Platt, comisionado asistente de la Administración de Salud en las Escuelas del Departamento de Salud de Nueva York, que trabaja en varios programas de educación sexual en los centros educativos, como “School Based Health Centers” y CATCH, manifestó que esa agencia y el DOE están haciendo un trabajo intenso que ha dado buenos resultados.

Las tasas de embarazos de adolescentes en la ciudad cayeron en 53% entre el 2001 y el 2014, en buena parte gracias a los programas de educación y salud en las escuelas. En el caso de las hispanas, la disminución fue de 35% en el mismo período.

“Estamos comprometidos en proporcionar a los jóvenes de la ciudad de Nueva York educación y recursos para ayudarles a tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva”, dijo el funcionario. “Continuaremos trabajando en alianza con el Departamento de Educación para apoyar la programación basada en evidencia para dar a los adolescentes acceso a los recursos confidencialmente, en un ambiente amistoso”.

A pesar de los avances que las autoridades aseguran se han dado en esta materia, el mismo Departamento de Salud ve con alarma que 2/3 de las personas contagiadas en Nueva York con enfermedades de transmisión sexual como clamidia y gonorrea son adolescentes y adultos jóvenes. Por ello hicieron un llamado a los menores que deseen saber su estatus sobre estas enfermedades a que acudan a alguna de las 8 clínicas de salud sexual que hay en la Gran Manzana, donde muchachos mayores de 12 años pueden ir sin que se requiera la autorización de sus padres y en donde se garantiza la confidencialidad.

Clínicas de Salud sexual:

Estos sitios ayudan a detectar y tratar enfermedades de transmisión sexual para personas mayores de 12 años. Atienden de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., sin cita previa

Harlem: 2238 5th Avenue, 1st Floor, New York, NY 10037

2238 5th Avenue, 1st Floor, New York, NY 10037 Manhattanville: 21 Old Broadway, segundo piso New York, NY 10027

21 Old Broadway, segundo piso New York, NY 10027 Orilla: 160 West 100th Street, New York, NY 10025

160 West 100th Street, New York, NY 10025 Morrisania: 1309 Fulton Avenue, 2do Floor Bronx, NY 10456

1309 Fulton Avenue, 2do Floor Bronx, NY 10456 Crown Heights: 1218 Prospect Place, 1ª Floor Brooklyn, NY 11213

1218 Prospect Place, 1ª Floor Brooklyn, NY 11213 Fort Greene: 295 Flatbus Avenue Ext, 2ª Floor Brooklyn, NY 11201

295 Flatbus Avenue Ext, 2ª Floor Brooklyn, NY 11201 Corona, Queens: 34-33 Junction Boulevard Jackson Heights, NY 11372

34-33 Junction Boulevard Jackson Heights, NY 11372 Jamaica: 90-37 Parsons Boulevard, 1ª Floor Jamaica, NY 11432

Quienes deseen adquirir condones gratis pueden encontrar los lugares que los suministran, a través de este link: https://a816-healthpsi.nyc.gov/nycsitelocator

Comportamiento sexual entre adolescentes:

108 infecciones de transmisión sexual identificó el Departamento de Salud durante el año escolar 2015-2016.

95% de esas infecciones fueron curadas con tratamiento, tras hacerse exámenes a 2657 estudiantes.

60.4% fue el índice de latinas de entre 15 a 19 años que quedaron embarazadas en 2014.

132.2% fue el índice de latinas de entre 15 a 19 años que quedaron embarazadas en el 2000.

33.4% fue el índice de embarazos no deseados entre adolescentes hispanas de 15 a 17 en 2014.

86.1% fue el índice de embarazos no deseados entre adolescentes hispanas de 15 a 17 en el 2000.

7,000 adolescentes quedan embarazadas cada año en NYC.

4 y 7% más de posibilidades tienen las adolescentes hispanas y afroamericanas de salir embarazadas en comparación con las blancas y asiáticas. El sur de El Bronx registra tasas más altas de embarazos de adolescentes.

En 2001 el 50.9% de los estudiantes tuvieron relaciones sexuales por primera vez entre.

En 2011 esa cifra de estudiantes que tuvieron relaciones sexuales por primera vez bajo al 37.8%.

55% se incrementó el uso de anticonceptivos hormonales entre estudiantes sexualmente activas entre 2009 y 2011, pasando de 17.3% a 26.9%.

Programas de ayuda a jóvenes:

La aplicación móvil “Teens in NYC APP”, lanzado en 2013, permite localizar clínicas que ofrecen servicios de salud sexual y reproductive.

El programa “School Based Health Centers”, en conjunto entre el Departamento de Salud y el DOE ofrece servicios de salud reproductiva confidencial en más de 62 centros de salud basados en escuelas públicas de la ciudad beneficiando a más de 90,000 estudiantes de secundaria.

El programa ‘Connecting Adolescents to Comprehensive Health’ (CATCH), llega a más de 55,560 alumnos en 40 escuelas secundarias.