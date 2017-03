Estos son los fraudes más comunes que se cometen en NY

La Fiscalía General del estado insta a neoyorquinos a denunciar

Los fraudes cometidos a través de Internet y durante el proceso de venta y financiamiento de automóviles, en el sector de los restaurantes, reparaciones tecnológicas, el acoso de los propietarios de viviendas y las estafas contra ancianos aparecen entre las quejas más comunes en Nueva York.

“Que esto sirva como un recordatorio: los estafadores siempre están buscando formas de llenar sus bolsillos a expensas de los consumidores desprevenidos”, dijo el fiscal general Eric Schneiderman.

Coincidiendo este lunes con el inicio de la Semana Nacional de Protección al Consumidor, la Fiscalía General del estado de Nueva York reveló la lista de las diez principales quejas de fraude al consumidor recibidas por esa dependencia durante 2016 y también ofreció una variedad de consejos sobre cómo evitar estafas en el futuro.

“La mejor arma contra estafas es un consumidor informado y la ley. Aliento a los neoyorquinos a reportar el fraude, y mi oficina continuará su larga tradición de usar vigorosamente las fuertes leyes de protección al consumidor de Nueva York”, insistió Schneiderman.

Las denuncias relacionadas con Internet encabezan la lista con 4.605 quejas. Las quejas relacionadas con Internet fueron seguidas de cerca por quejas sobre ventas, servicio, financiamiento y reparaciones de automóviles (3.437).

Asunto relacionados con servicios al consumidor (2.444), que incluyen quejas sobre servicios de restaurante / catering, reparaciones tecnológicas, tintorerías, reparación de muebles y salones de pelo y uñas, ocupan el tercer lugar en la lista de este año, seguido de quejas de acoso de propietarios de viviendas (2.005). Las quejas relacionadas con los servicios públicos (1.730), que incluyen quejas sobre compañías de cable y satélite, proveedores y proveedores de servicios de energía y operadores de telefonía inalámbrica, completaron los cinco primeros.

Consejos

Deuda estudiantil: Tenga cuidado con las compañías falsas de alivio de deuda estudiantil que pretenden reducir o eliminar la deuda de préstamos estudiantiles. No pague los honorarios por adelantado. Los estudiantes deben contactar a su proveedor de préstamos ellos mismos para ver si algún alivio está disponible.

Estafadores que se hacen pasar como funcionarios del IRS: En esta estafa, el llamador se presenta como un agente del IRS exigiendo el pago de impuestos no pagados y amenazando a los consumidores con el arresto si no pagan. Correo electrónico no solicitado: Los consumidores deben tener cuidado con los correos electrónicos y llamadas telefónicas no solicitadas de personas que afirman ser del IRS, y de otras agencias gubernamentales.

Para denunciar

Se exhorta a los consumidores a presentar quejas a la oficina del Fiscal General completando y presentando un Formulario de quejas en línea de la Oficina de Protección al Consumidor, ingresando a: https://ag.ny.gov/ o llamando al 1-800-771-7755.