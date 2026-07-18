Kylian Mbappé destronó a Messi como máximo goleador histórico de los Mundiales

El delantero francés Kylian Mbappé ha destronado momentáneamente al argentino Lionel Messi como máximo goleador en la historia de los mundiales, después de marcar dos goles en el segundo tiempo del partido por el tercer puesto ante Inglaterra en Miami.

Mbappé hizo historia en los mundiales de fútbol al convertirse en el máximo goleador de la competencia, con 22 tantos.

El delantero del Real Madrid alcanzó este registro al minuto 66, en medio del intento de remontada de la selección francesa frente a los ingleses. Con esa anotación superó a Lionel Messi, quien suma 21 goles con la selección de Argentina.

¡¡¡EL MÁXIMO GOLEADOR EN MUNDIALES!!! ¡¡¡MBAPPÉ!!! ¡¡¡22 GOLES!!!



Kylian firma un GOLAZO de zurda y acortan nuevamente distancias sobre Inglaterra? ¡3-4!



¿Será posible la remontada? pic.twitter.com/WhWHdqTHj5 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 18, 2026

Asimismo, Mbappé se convirtió en el máximo goleador de esta edición del Mundial, al sumar 10 tantos en ocho partidos.

No obstante, Lionel Messi aún tiene la posibilidad de recuperar el primer lugar en la tabla histórica de goleadores. Para lograrlo, deberá marcar al menos un gol frente a la selección de España en la final del Mundial.

Legado de Mbappé en la historia de los Mundiales

Lo que ha sido un torneo donde muchos récords han sido abatidos; Mbappé ha destacado durante las 3 ocasiones que ha competido en los mundiales.

En todos ellos, el delantero de 27 años ha sido fundamental para el rendimiento de ‘Les Bleus’, comenzando en el Mundial de Rusia de 2018, donde solamente con 19 era una de las grandes estrellas de la selección.

Acompañado de otros nombres destacados como Antoine Griezmann y N’Golo Kanté, el que fue entonces una de las jóvenes promesas del deporte pudo lograr el sueño de todos los futbolistas al quedar campeón del torneo.

Ya en 2022, Mbappé estaba establecido como uno de los mejores del mundo, siendo el jugador más fundamental para que Francia volviera a la final.

Lamentablemente, cayó en penales ante Argentina, aunque eso no le impidió ser el máximo goleador del torneo con 8 tantos, siendo 3 de esos ante la Albiceleste en la final.

Ya con el encuentro de este sábado 18 de julio ante Inglaterra, Mbappé volvió a dejar en alto su nombre, quedando como máximo goleador en la historia del torneo.

Tanto ha sido su impacto que para muchos aficionados ya es considerado como uno de los jugadores más importantes de esta competencia, el cual seguramente seguirá rompiendo récords de cara a las próximas ediciones.

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