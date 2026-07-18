Justin Bieber muestra sus dotes deportivos en el Fanatics Fest previo a la final del Mundial

Justin Bieber evidentemente es conocido por su sobresaliente talento artístico. No obstante, este sábado demostró una faceta que pocas personas conocían de él y se trata de su talento deportivo.

La estrella global participó junto a otras figuras públicas en el Fanatics Fest de Nueva York previo a la final del Mundial de fútbol y destacó en cada una de las disciplinas donde fue retado.

Justin Bieber muestra su talento en los deportes

Primero, Bieber mostró su potencia con el pie, tras registrar un gol de campo con un sector ambientado en un campo de fútbol americano.

Posteriormente, pasó a la NHL, logrando perforar las redes en varias ocasiones, aunque había un portero del reto que abarcaba casi toda la meta. Justin lució incluso mejor que el ex mariscal de campo legendario de fútbol americano Tom Brady en esta dinámica.

Por último, la puntería con su pierna zurda quedó en evidencia en una tanda de penales, donde tuvo una efectividad perfecta y lo más notable es que dirigió sus tiros fuertemente a las esquinas, como si se tratara de un experto en la materia. En la única ocasión que falló Bieber, fue en el sexto intento (5/6), donde hizo el gol, pero el balón no quedó en la zona indicada y no pudo obtener el bono.

Sin embargo, demostró que no todo es el canto, sino que también sabe defenderse bastante bien cuando de deportes se trata, una faceta donde todos sabían que era bastante aficionado, pero no que tenía esos dotes.

Justin Bieber se prepara para el show de medio tiempo en la final del Mundial

El show de medio tiempo, que se realizará por primera vez en la historia del evento, un performance que contará con la participación de Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy, el coro PS22, la orquesta sinfónica Simón Bolívar liderada por Gustavo Dudamel, al igual que la Filarmónica de Nueva York, Tom Cruise, Laura Pausini, Robbie Williams y Coldplay. La presentación tendrá una duración de 11 minutos, por lo que el descanso de la final será más extenso que los 15 minutos reglamentarios.

El espectáculo respaldará el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar $100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo. Además, un dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial será destinado a este fondo, que ya supera los $50 millones de dólares recaudados.

Sigue leyendo: