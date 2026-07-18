¿Cuánto dinero ganó Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026?

La selección de Inglaterra venció 6-4 a Francia en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026, un encuentro que no solo definió al medallista de bronce del torneo, sino que también otorgó una recompensa millonaria para el equipo vencedor.

Ambas selecciones llegaron a este compromiso tras quedar fuera de la final luego de caer ante España y Argentina, respectivamente, por lo que el duelo representó su última oportunidad de cerrar el torneo con una victoria y un premio económico mayor dentro del reparto establecido por la FIFA para esta Copa del Mundo.

La diferencia entre terminar en el tercer o cuarto puesto es de $2 millones de dólares, una cantidad que convirtió este compromiso en algo más que un duelo por el orgullo deportivo.

¿Cuánto ganará?

Inglaterra, tras lograr la victoria en el partido por el tercer lugar, recibirá $29 millones de dólares como premio por colgarse la medalla de bronce en el Mundial 2026.

A esa cantidad se suma el apoyo de $1.5 millones de dólares que la FIFA entregó previamente a cada selección clasificada para cubrir gastos de preparación, concentración, logística y traslados rumbo al torneo.

De esta forma, Inglaterra recibirá un premio acumulado de $30.5 millones de dólares entre ambos conceptos.

The #ThreeLions' best-ever World Cup finish on foreign soil ? pic.twitter.com/AUVdkZzAGB — England (@England) July 18, 2026

Mientras que el conjunto francés obtendrá en total $28.5 millones de dólares en premios tras finalizar su participación en el Mundial 2026.

¿Cuánto dinero recibirá el campeón?

La selección campeona recibirá $50 millones de dólares, mientras que el subcampeón obtendrá $33 millones de dólares. La diferencia entre ambos premios será de $17 millones de dólares.

El campeón ganará $21 millones de dólares más que el tercer lugar y $23 millones de dólares más que el equipo que finalice en la cuarta posición.

Parte de los recursos recibidos por las federaciones puede destinarse al pago de bonos para futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y personal de apoyo, según los acuerdos establecidos antes del torneo.

El resto puede utilizarse en áreas como categorías juveniles, selecciones femeninas, infraestructura, formación de jugadores y gastos operativos.

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