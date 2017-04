El temor a ‘La Migra’ se siente in iglesias de NYC

El miedo a posibles redadas de ICE aleja a los inmigrantes indocumentados de lugares públicos, incluidos sus iglesias

Como cada domingo desde hace seis años, el ecuatoriano Raúl Morán acude a misa con su familia a la iglesia católica St. Michael, en Sunset Park. Atender el sermón dominical es una tradición que conserva desde la infancia; sin embargo, le preocupa la disminución de feligresía hispana en los últimos meses.

Morán, de 57 años y residente de Rego Park, comentó que ha notado menos parroquianos en las misas dominicales en español desde que el presidente Donald Trump ganó las elecciones de noviembre.

“Mucha gente se desanimó. Ya se adivinaba lo que vendría para los indocumentados desde que Trump salió victorioso. La iglesia ha hecho mucho por mantener a las familias hispanas unidas y en calma. Hay mucho miedo fomentado por la desinformación. Hay quienes piensan que los agentes de inmigración harán operativos cerca de nuestras iglesias, aunque nuestros templos son los lugares más seguros ahora mismo”, dijo el inmigrante de la Provincia de Cañar.

El padre y abuelo lamentó que no se llenen las bancas durante las misas del domingo, aunque la iglesia de St. Michael y el Comité de Defensa de Brooklyn han realizado foros con la feligresía acerca de las políticas impulsadas por el presidente Trump.

La esposa de Morán, Lourdes Segundo, cree que la disminución de feligreses está asociada al miedo por los operativos realizados en Nueva York por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aunque la agencia federal ha dejado en claro que se tratan de arrestos planeados y dirigidos, y no al azar.

“Sabemos de muchos inmigrantes que evitan salir. El miedo es tan grande que muchos no se atreven a venir ni siquiera a misa. Pero muchos más estamos convencidos de que las iglesias no serán violadas por los agentes de inmigración. Al menos yo creo que no se atreverán a entrar a la fuerza por los inmigrantes que buscan refugio en las iglesias”, dijo Segundo.

Entre los afiches religiosos en la iglesia de St. Michael sobresalen los textos informativos acerca de las nuevas prioridades de deportación de ICE. La iglesia ofrece a su feligresía un paquete titulado “Plan Familiar en Caso de Emergencia”, que fue publicado por el Centro de Recursos Legales al Inmigrante.

“Entendemos que vivimos una época de tensión extrema. Nuestra oficina cree que lo más importante que usted puede hacer es mantenerse informado y preparado para lo que pueda suceder y conseguir consejería legal competente”, es el mensaje de Catholic Migration Service, una organización que ofrece servicios legales gratuitos en Queens y Brooklyn.

Las iglesias católicas no son las únicas afectadas

St. Michael no es la única iglesia de denominación cristiana de Sunset Park que ha visto una disminución de feligresía en sus misas en español. En un vecindario de 130, 635 habitantes, en donde el 44% son hispanos, el temor es evidente.

Juan Carlos Ruiz, reverendo de la iglesia luterana St. Jacobi, dijo que la asistencia en las misas en español disminuyó en un 20% desde que Trump ocupó la presidencia de Estados Unidos.

La mexicana María Inés Cordero, de 42 años, ha notado más bancas vacías en los últimos meses.

“Se notó la ausencia de parroquianos desde los primeros días del gobierno de Trump”, dijo Cordero, una asidua feligresa de St. Jacobi. “Los líderes de la iglesia siempre nos reconfortan y nos mantienen al tanto de lo que planea la Casa Blanca. Con todo y eso, muchos dejaron de venir. No es para menos, las personas creen que no salir de sus casas y evitar lugares públicos es una forma de reducir el riesgo de una detención”.

El reverendo Juan Carlos Ruiz es uno de los líderes religiosos que lidera el Movimiento Nuevo Santuario en Nueva York, el cual plantea unir a las iglesias de denominación cristiana, sinagogas y mezquitas para proveer refugio a indocumentados perseguidos por ICE y que enfrentan una inminente deportación.

“Es inevitable que el miedo se manifieste en la ausencia de feligresía; sin embargo, organizar a nuestras comunidades de inmigrantes es una forma de hacer frente a una situación que ha generado tensión, incertidumbre y angustia entre nuestras familias”, dijo Ruiz.

El efecto contrario: Más parroquianos dispuestos a luchar

Pero no todas las iglesias de denominación cristiana de nuestra área reportan una disminución de fieles en sus misas, por el contrario, la asistencia se mantiene más activa que nunca. El padre Fredy Patiño, de las parroquias María Inmaculada y San José, en Staten Island, dijo que el actual clima sociopolítico en el país ha nutrido la fe y la esperanza entre muchos creyentes.

“Hemos mantenido la asistencia masiva en nuestras misas, principalmente entre los fieles hispanos, y es fundamentalmente por el apoyo de la Iglesia Católica y su misión de ayudar siempre al más necesitado (…) Jesús fue un inmigrante, nuestro señor sufrió las calamidades de la inmigración”, dijo el sacerdote y presidente asesor para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Nueva York.

El sacerdote hizo énfasis en que las parroquias de Manhattan, El Bronx y Staten Island realizan foros comunitarios para informar a los fieles y al público acerca de las políticas de inmigración del presidente Trump.

“La Iglesia Católica es una madre que cuida de sus hijos en un tiempo de mucha confusión”, dijo el clérigo.

El padre Patiño comentó que las parroquias María Inmaculada y San José han mantenido hasta ahora una asistencia estable de entre 400 y 500 fieles en las misas dominicales.

“Los creyentes acuden a Dios en estos días difíciles”, comentó el padre.

El líder religioso destacó que los sacerdotes católicos del área están realmente preocupados por ayudar y cómo responder a las necesidades de los creyentes y sus familias, por lo que, hasta ahora, informar y aclarar dudas es una prioridad que está por encima de la asistencia en las misas dominicales.

El padre Patiño dijo que se estarán realizando foros en las parroquias de la Arquidiócesis de Nueva York. Es recomendable que llame a su iglesia en Manhattan, El Bronx y Staten Island para obtener información de los próximos eventos.

Ayuda

Para los residentes de Queens y Brooklyn, la organización Catholic Migration Service dispone de la línea telefónica (718) 236-3000. Cuando llame, pida hablar a la “Línea Directa” o con el abogado “On call”. Un abogado estará disponible para contestar sus preguntas de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde de lunes a viernes. También puede visitar la página web catholicmigration.org para obtener más información.

Para comunicarse con el Movimiento Nuevo Santuario de Nueva York, puede llamar al (646) 395-2925 o visitar el sitio web http://www.newsanctuarynyc.org

Buscan impedir las acciones de ICE en lugares públicos

Ante la preocupación de las comunidades inmigrantes acerca de las posibles acciones del ICE en lugares concurridos, incluyendo iglesias, hospitales y escuelas, los legisladores demócratas han presentado en la Cámara de Representantes el proyecto Ley de Protección a Localidades Sensibles (H.R 1815).

La legislación plantea ampliar la definición de los llamados “lugares sensibles”, tradicionalmente considerados fuera de los límites de los agentes federales de inmigración, excepto bajo ciertas circunstancias.

El proyecto de ley también plantea impedir que el ICE ejecute detenciones, entrevistas, búsquedas o vigilancia en estos lugares sensibles, aunque hasta ahora no se han corroborado esta clase de acciones en nuestra área en iglesias, hospitales y escuelas.