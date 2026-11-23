La detención de un padre mexicano y su hija por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el aeropuerto de Seattle provocó desconcierto y reavivó el debate sobre los operativos migratorios en terminales aéreas. La familia viajaba a California para asistir a un bautizo; el arresto quedó registrado en videos difundidos ampliamente en redes sociales.

El incidente sucedió el sábado en el Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma, cuando abordaban un vuelo de Alaska Airlines hacia Los Ángeles. Videos de pasajeros muestran a agentes con chaquetas sin insignias visibles y pantalones color caqui forcejeando con una persona en el suelo. La intervención retrasó la salida del avión.

Olia Catala, abogada de los detenidos, dijo a AP que padre e hija viven en Estados Unidos desde 2015 y tienen solicitudes de asilo en trámite. Ninguno tiene antecedentes penales, aseguró.

“Han hecho todo correctamente, y son personas educadas”, afirmó Catala. La joven estudió en la universidad y trabajó para una organización sin fines de lucro, agregó la abogada.

ICE ofreció otra explicación sobre los motivos de las detenciones. En un comunicado, la agencia informó que sus agentes arrestaron a Ricardo Larrondo Mendoza, a quien identificó como un ciudadano mexicano que habría permanecido en el país más tiempo del autorizado por su visa, en violación de las leyes migratorias estadounidenses.

El operativo también terminó con la detención de Sofía Hernández Mejía, de alrededor de 25 años, según el comunicado. ICE indicó que la mujer también era originaria de México y había excedido el periodo permitido por su visa. La agencia añadió que Hernández podría enfrentar cargos por agredir a un agente federal, luego de que presuntamente arrojara café caliente contra los oficiales durante el enfrentamiento.

Catala confirmó que su clienta llevaba una taza de café, pero ofreció una versión distinta de lo ocurrido. Según la abogada, Hernández reaccionó en medio del forcejeo y del temor que le provocó ver acercarse a personas sin uniformes identificables. “Cuando alguien se te viene encima, vas a soltar una taza de café”, explicó.

Hernández está casada con un ciudadano estadounidense y presentó documentos para ajustar su estatus migratorio. Su esposo viajaba con ella y con su padre, pero no fue arrestado. Ambos mexicanos permanecen en el Centro de Procesamiento del ICE del Noroeste, en Tacoma.

Alaska Airlines cuestiona el operativo en Seattle

Alaska Airlines señaló que ICE no notificó previamente que realizaría una acción de control migratorio en el aeropuerto. La intervención ocurrió durante un fin de semana de alta actividad de viajes, antes del feriado de Thanksgiving, cuando numerosas familias se desplazan para reunirse.

La aerolínea trabaja con el aeropuerto para determinar si se cumplieron los protocolos y dijo que transmitió sus preocupaciones a las autoridades competentes.

El aeropuerto de Seattle calificó el arresto como “angustiante para la familia y los pasajeros”. La entidad contactará a funcionarios federales para aclarar lo ocurrido.

Gobernador de Washington condena las tácticas de ICE

El gobernador demócrata de Washington, Bob Ferguson, criticó públicamente el operativo. Durante una conferencia de prensa el sábado, junto con dirigentes sindicales y funcionarios electos locales, calificó las imágenes como “horrendas y escalofriantes”. También describió las tácticas de ICE como “profundamente antiestadounidenses” y pidió abolir la agencia.

El caso ocurre mientras ICE intensifica desde el verano las detenciones en aeropuertos de personas que, según la agencia, permanecieron en Estados Unidos después del vencimiento de sus visas.

El arresto vuelve a poner bajo escrutinio los operativos migratorios en espacios públicos. ICE sostiene que actuó por presuntas infracciones y contempla posibles cargos contra Hernández; la defensa afirma que ambos tienen procesos pendientes y cuestiona las circunstancias de la intervención. Alaska Airlines y las autoridades portuarias buscan determinar si se respetaron los protocolos.

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