Prestar atención al tiempo que tardas orinando es un hábito sencillo que podría darte pistas sobre la salud de tu vejiga y el funcionamiento del sistema urinario. Asimismo, un estudio popularizó la regla de los 20 segundos al orinar para evaluar este hábito fisiológico.

La doctora Janis Miller, enfermera registrada y profesora emérita e investigadora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Michigan, recomienda observar cuánto dura la micción para identificar posibles cambios. La idea es sencilla: cuando la vejiga está suficientemente llena, el proceso de vaciarla debería tomar alrededor de 20 segundos.

Lee también: 3 reglas para bajar de peso que son vitales y la mayoría ignora

¿En qué consiste la regla de los 20 segundos para orinar?

El origen de la regla de los 20 segundos está relacionado con una investigación realizada por estudiantes del Instituto Tecnológico de Georgia, en Estados Unidos. El estudio, publicado en 2014 en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), analizó la duración de la micción en diferentes especies de mamíferos.

Los investigadores observaron a 32 animales en el zoológico de Atlanta y encontraron que aquellos con un peso superior a tres kilogramos tardaban aproximadamente 21 segundos en vaciar la vejiga. El trabajo recibió el Premio Nobel de Física de 2015, un reconocimiento que distingue investigaciones curiosas que también invitan a reflexionar.

A partir de estos resultados surgió la referencia de los 20 segundos. La recomendación consiste en contar cuánto tiempo dura la micción y observar si habitualmente se encuentra muy por debajo o por encima de ese intervalo.

Cabe destacar que esta referencia no debe interpretarse como una prueba médica ni como una medida universal. La cantidad de líquido acumulado, la hidratación y las condiciones de salud pueden modificar considerablemente el tiempo.

¿Qué relación tiene el tiempo al orinar con la salud?

En los hombres, prestar atención al chorro de orina y a la duración de la micción puede ayudar a identificar síntomas relacionados con el tracto urinario inferior.

Por ejemplo, un flujo débil, dificultades para comenzar a orinar, interrupciones o la sensación de que la vejiga no se vacía completamente pueden estar asociados con problemas de próstata, como la hiperplasia prostática benigna (HPB), que consiste en un agrandamiento no canceroso de esta glándula.

También pueden influir infecciones urinarias, determinados medicamentos y alteraciones en el funcionamiento de la vejiga.

Por eso, tardar más de 20 segundos no significa necesariamente que exista una enfermedad. Lo importante es observar si aparecen cambios persistentes en comparación con los hábitos habituales.

Te puede interesar:

· Para qué sirve añadir bicarbonato al café (si eres sensible del estómago)

· 6 especias que ayudan a ir al baño y puedes usar a diario, según gastroenterólogos

· ¿Es malo beber de golpe toda el agua de un día? Experta lo aclara