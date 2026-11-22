El representante demócrata Ro Khanna, de California, propuso entregar cheques de $1,700 a las familias estadounidenses para compensar el aumento de gastos que atribuye a la guerra en Irán. El legislador quiere que el Congreso apruebe los pagos en enero de 2027. Por ahora, no están autorizados ni tienen fecha de entrega.

Qué gastos busca compensar

Khanna presentó la idea en un video publicado en redes sociales, después de las victorias demócratas en las elecciones de medio término.

Su objetivo es devolver a los hogares parte del dinero que han destinado a pagar precios más altos de combustible, alimentos y electricidad.

“Quiero darle a cada familia estadounidense un cheque de $1,700 para compensarla por la guerra en Irán”, afirmó.

“Esto es para cubrir sus precios más altos de gasolina, sus precios más altos de los alimentos, sus facturas de electricidad más altas”, añadió.

El congresista pidió que la nueva mayoría demócrata impulse la medida al comenzar el próximo año: “Ahora los demócratas tienen una oportunidad de cumplir. En la primera semana de enero, la Cámara de Representantes y el Senado deben aprobar un cheque de reembolso de $1,700 para los estadounidenses. Pongámoslo sobre el escritorio de Donald Trump”.

Hay un proyecto previo, pero no fija un cheque de $1,700

El llamado de noviembre sigue a una iniciativa que Khanna presentó el 17 de septiembre, la Illegal War Refund Act, identificada como H.R. 10498.

Ese proyecto propone compensar a contribuyentes y dependientes por los costos económicos de la guerra, pero no establece un pago fijo de $1,700.

La propuesta fue remitida a los comités de Medios y Arbitrios y de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

El registro legislativo consultado no muestra avances posteriores a esa etapa. Por tanto, ni el proyecto de septiembre ni el llamado más reciente constituyen un programa de pagos vigente.

De dónde saldría el dinero

El proyecto de septiembre encargaría a la Oficina de Administración y Presupuesto calcular cada año el impacto económico de la guerra sobre los contribuyentes estadounidenses.

El cálculo incluiría los efectos de mayores tasas de interés y aumentos en combustibles, alimentos e inflación.

Una cantidad equivalente se transferiría de fondos no comprometidos del Departamento de Defensa al Tesoro para distribuir pagos iguales entre los contribuyentes elegibles y sus dependientes.

Quedarían exceptuadas las cuentas relacionadas con personal militar, construcción militar y el programa de salud de Defensa.

La oficina de Khanna citó una estimación de Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, según la cual la guerra había costado $230,000 millones a los estadounidenses, equivalentes a $1,760 por hogar.

Khanna, quien también había pedido al Congreso bloquear el financiamiento de la guerra, busca ahora respaldo para su propuesta de reembolso.

Hasta que exista una medida aprobada, las familias no tienen un cheque de $1,700 garantizado ni un trámite habilitado para solicitarlo.

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