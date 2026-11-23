Un hombre de 67 años fue arrestado luego de que presuntamente atacara con un palo de madera a una niña de 10 años dentro de una estación del Metro de Nueva York, en Queens, durante la tarde del domingo. La menor sufrió una lesión en la cabeza y tuvo que ser trasladada a un hospital, donde recibió atención médica.

De acuerdo con PIX 11, el incidente ocurrió alrededor de las 12:27 p.m. (ET) en la estación 33rd St-Rawson St, ubicada en Queens. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía de Nueva York (NYPD), el sospechoso golpeó a la pequeña con un objeto de madera, en un episodio que, según fuentes citadas en los reportes, habría ocurrido sin provocación previa.

Las autoridades identificaron al hombre arrestado como James Livingston, de 67 años. Según los reportes policiales, el individuo habría utilizado un palo de madera para golpear a la niña mientras se encontraba en la estación del metro.

La agresión provocó una lesión en la cabeza de la menor. Tras el incidente, fue atendida y posteriormente trasladada a un hospital local. Su condición fue reportada como estable.

Hasta el momento, la información disponible no detalla qué relación, si existía alguna, había entre la víctima y el presunto agresor. Tampoco se han divulgado detalles sobre las circunstancias que llevaron al encuentro entre ambos dentro de las instalaciones del transporte público.

Fuentes citadas en los reportes señalaron que el ataque no habría sido provocado. Además, indicaron que Livingston tenía antecedentes de arrestos por agresión, un elemento que forma parte de la información conocida sobre el detenido.

Después de su arresto, Livingston fue acusado de 3 delitos relacionados con el ataque a la menor:

Agresión (Assault): por el presunto golpe que causó lesiones a la niña.

Poner en peligro el bienestar de un menor (Endangering the Welfare of a Child): por la conducta que habría puesto en riesgo la integridad física de la víctima.

Posesión criminal de un arma (Criminal Possession of a Weapon): por la presunta utilización de un objeto de madera durante el incidente.

Los cargos fueron presentados después de la intervención policial. La información difundida también señala que el hombre no tiene vivienda, aunque esta circunstancia no modifica la naturaleza de las acusaciones que enfrenta.

Como ocurre en cualquier proceso penal, los cargos representan señalamientos de las autoridades y no una declaración definitiva de culpabilidad. Livingston conserva la presunción de inocencia mientras el caso avanza por el sistema judicial.

Por ahora, no se han proporcionado detalles adicionales sobre una posible comparecencia ante un tribunal, las condiciones de una eventual liberación o la fecha de una próxima audiencia.

Para los usuarios del metro, conocer los canales disponibles para comunicar una emergencia o aportar información puede ser importante cuando presencian una agresión o tienen conocimiento de un delito.

El NYPD cuenta con el programa Crime Stoppers, que permite enviar información sobre investigaciones criminales. Las personas pueden comunicarse mediante diferentes canales, incluso si prefieren no proporcionar su identidad.

Estas son las vías habilitadas para enviar pistas a las autoridades:

Por teléfono: llamar a Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS (8477).

En internet: ingresar al portal oficial crimestoppers.nypdonline.org.

Por mensaje de texto: enviar un SMS al 274637 (CRIMES) e introducir el código TIP577.

Desde el celular: descargar la aplicación móvil NYPD Crime Stoppers.

Para quienes prefieren comunicarse en español, el departamento dispone de una línea específica: 1-888-57-PISTA (74782).

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