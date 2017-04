Nacho ‘La Criatura’ fue atacado por la guardia del gobierno de Maduro en una manifestación

El cantante @nacho se encontraba dirigiéndose a los manifestantes de forma pacífica cuando efectivos de la PNB comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas. 10 abril 2017 #nacholacriatura #nacho #vzla🇻🇪

A post shared by teamnachousa (@teamnachousa) on Apr 10, 2017 at 9:51pm PDT