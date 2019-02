En el Calderón la final de Copa del Rey

MADRID/AP – La final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao se realizará en el estadio Vicente Calderón el 25 de mayo, dijo ayer la federación española de fútbol.

El estadio del Atlético de Madrid fue escogido como sede del encuentro luego de un extendido proceso que fue dificultado por la negativa del Real Madrid a permitir que la final se disputase en el Santiago Bernabéu.

Luego de varias reuniones sin acuerdo, el Calderón fue escogido en una votación ayer, por encima del Estadio Olímpico de Sevilla.

El técnico del Barcelona, Pep Guardiola, dijo ayer que ambos finalistas querían jugar en el Bernabéu.

“No, el club no deseaba esto. El club y el Athletic deseaban otra (sede), y por estar nosotros el Athletic no irá al Bernabéu”, expresó Guardiola en rueda de prensa. “Si el finalista no fuera el Barcelona se jugaría en el Bernabéu. Bueno, pues si hay obras, hay obras”.

El Madrid alegó que el estadio no estará disponible por obras de remodelación.

Barcelona y Athletic juegan ambos en su 36ta final. Barcelona ha ganado un récord de 25 veces, comparado con 23 para el club vasco. El Barsa venció al Athletic 4-1 en la final de 2009.

Londres/EFE – El nuevo entrenador del Chelsea, Roberto Di Matteo, prometió “trabajo duro y pasión” en su estreno ayer como técnico del conjunto londinense en el partido de la Copa inglesa (FA Cup) frente al Birmingham en el estadio Saint Andrews.

“El Chelsea ha sido una parte importante de nuestra vida y quiero transmitir esto a los jugadores, ellos lo saben, están unidos y quieren hacerlo bien y demostrarlo en el campo”, aseguró el italiano. Di Matteo, que defendió la camiseta del Chelsea entre 1996 y 2002, será el encargado de dirigir al conjunto “blue” hasta final de temporada tras la destitución de Villas-Boas el domingo.